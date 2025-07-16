Армия РФ больше не способна самостоятельно проводить наступление на фронте

Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, страна-агрессор РФ больше не может самостоятельно проводить наступательную операцию. Именно поэтому она покупает оружие у КНДР, Ирана, а также делает все возможное, чтобы завлекать в свои войска как можно больше иностранцев.
Главные тезисы
- Северная Корея становится для РФ перевалочным хабом между Китаем.
- Путин до сих пор боится объявлять всеобщую мобилизацию.
Россия больше не может воевать без помощи союзников
Он также подчеркнул, что если бы страна-агрессорка могла самостоятельно проводить наступление на поле боя, то Кремль не пытался нарастить производство оружия в Северной Корее, покупать обходными путями у европейских стран оборудование для своих ракет, а также они бы не покупали комплектующие у Китая.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ обратил внимание на то, что именно Северная Корея становится перевалочным хабом между Китаем и Россией.
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