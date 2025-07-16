Армия РФ больше не способна самостоятельно проводить наступление на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ больше не способна самостоятельно проводить наступление на фронте

армия РФ
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Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, страна-агрессор РФ больше не может самостоятельно проводить наступательную операцию. Именно поэтому она покупает оружие у КНДР, Ирана, а также делает все возможное, чтобы завлекать в свои войска как можно больше иностранцев.

Главные тезисы

  • Северная Корея становится для РФ перевалочным хабом между Китаем.
  • Путин до сих пор боится объявлять всеобщую мобилизацию.

Россия больше не может воевать без помощи союзников

Если самостоятельно Россия — нет, поэтому они покупают оружие и у Северной Кореи, у Ирана. Россия покупает у Ирана и комплектующие к ракетам, и экипировку, и многое другое оборудование. Если Северная Корея, то Россия покупает у них не только снаряды, но и ракеты и даже стрелковое вооружение, которое уже начало находиться на полях боя, и минометы, и реактивные системы залпового огня и артиллерию, то есть весь комплекс, — пояснил Иван Тимочко.

Он также подчеркнул, что если бы страна-агрессорка могла самостоятельно проводить наступление на поле боя, то Кремль не пытался нарастить производство оружия в Северной Корее, покупать обходными путями у европейских стран оборудование для своих ракет, а также они бы не покупали комплектующие у Китая.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ обратил внимание на то, что именно Северная Корея становится перевалочным хабом между Китаем и Россией.

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