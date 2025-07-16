Армия РФ больше не способна самостоятельно проводить наступление на фронте

Если самостоятельно Россия — нет, поэтому они покупают оружие и у Северной Кореи, у Ирана. Россия покупает у Ирана и комплектующие к ракетам, и экипировку, и многое другое оборудование. Если Северная Корея, то Россия покупает у них не только снаряды, но и ракеты и даже стрелковое вооружение, которое уже начало находиться на полях боя, и минометы, и реактивные системы залпового огня и артиллерию, то есть весь комплекс, — пояснил Иван Тимочко.