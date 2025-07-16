Зеленський пояснив, кого насправді боїться Путін

Путін боїться ще сильніше розлютити США

Своїми спостереженнями глава держави поділився в інтерв’ю Newsmax.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що після того, як до Києва прибув генерал Келлог — дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань.

Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше… Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут — він це не робить. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, останні події вказують на те, що Путін дійсно боїться США.

Кіт Келлог прибув до України 14 липня — саме в той день, коли американський лідер Дональд Трамп оголосив про посилення підтримки України та висунув ультиматум Кремлю.

Що також цікаво, візит спецпосланця президента США до України триватиме аж 7 днів.