Зеленський пояснив, кого насправді боїться Путін
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пояснив, кого насправді боїться Путін

Зеленський
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Джерело:  online.ua

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Кіта Келлога сильні бомбардування припинилися.

Головні тези:

  • Зеленський публічно висміяв Путіна та його страх перед США.
  • Кіт Келлог буде перебувати в Україні з візитом 7 днів поспіль.

Путін боїться ще сильніше розлютити США

Своїми спостереженнями глава держави поділився в інтерв’ю Newsmax.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що після того, як до Києва прибув генерал Келлог — дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань.

Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше… Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут — він це не робить.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, останні події вказують на те, що Путін дійсно боїться США.

Кіт Келлог прибув до України 14 липня — саме в той день, коли американський лідер Дональд Трамп оголосив про посилення підтримки України та висунув ультиматум Кремлю.

Що також цікаво, візит спецпосланця президента США до України триватиме аж 7 днів.

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