Зеленський пояснив, кого насправді боїться Путін

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Кіта Келлога сильні бомбардування припинилися.
Головні тези:
- Зеленський публічно висміяв Путіна та його страх перед США.
- Кіт Келлог буде перебувати в Україні з візитом 7 днів поспіль.
Путін боїться ще сильніше розлютити США
Своїми спостереженнями глава держави поділився в інтерв’ю Newsmax.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що після того, як до Києва прибув генерал Келлог — дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань.
За словами глави держави, останні події вказують на те, що Путін дійсно боїться США.
Кіт Келлог прибув до України 14 липня — саме в той день, коли американський лідер Дональд Трамп оголосив про посилення підтримки України та висунув ультиматум Кремлю.
Що також цікаво, візит спецпосланця президента США до України триватиме аж 7 днів.
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