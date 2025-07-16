Найбільший успіх. Хто насправді переконав Трампа допомогти Україні
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Найбільший успіх. Хто насправді переконав Трампа допомогти Україні

Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, саме німецький лідер Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у рішенні президента США Дональда Трампа щодо нових ЗРК Patriot для України та посилення підтримки Києва з боку Штатів.

Головні тези:

  • Мерц висловив готовність Німеччини платити за американську зброю для України, що вплинуло на рішення Трампа.
  • Окрім того, президент США дійсно розлючений через дії Путіна.

Мерц все-таки зумів переконати Трампа

За словами анонімних джерел, канцлер ФРН зміг налагодити контакт із очільником Білого дому, хоча це не вдалося зробити його попереднику Олафу Шольцу.

Насамперед Дональда Трампа підкупило те, що Мерц висловив готовність платити за американську зброю для України.

Інсайдери стверджують, що розцінюють це особисту заслугу Мерца та "найбільший успіх" Берліна у тому, що американський лідер різко змінив свій підхід до допомоги Україні.

Саме Мерц ініціював дзвінок Трампу одразу після появи публікацій у ЗМІ про те, що Пентагон заморозив постачання Україні навіть допомоги, погодженої ще за адміністрації Байдена. Розмова відбулася 3 липня.

Канцлер ФРН заявив Трампу, що телефонує привітати його з Днем незалежності США та "запропонувати угоду" — про те, щоб Німеччина купила у США для України дві системи Patriot.

Тоді очільник Білого дому не відповів, чи згоден, однак бідкався, що Путін "водить його за носа".

11 липня, після нового масштабного обстрілу України, Трамп сам подзвонив Мерцу й знову поскаржився на російського диктатора.

За словами джерел, Мерц був навіть здивований тим, що чує від Трампа, та зрозумів, що йому вривається терпець щодо Путіна.

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