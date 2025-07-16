Наибольший успех. Кто действительно убедил Трампа помочь Украине

Как удалось узнать The Wall Street Journal, именно немецкий лидер Фридрих Мерц сыграл важную роль в решении президента США Дональда Трампа относительно новых ЗРК Patriot для Украины и усиления поддержки Киева со стороны Штатов.

Мерц все же сумел убедить Трампа

По словам анонимных источников, канцлер ФРГ смог наладить контакт с главой Белого дома, хотя это не удалось сделать его предшественнику Олафу Шольцу.

В первую очередь Дональда Трампа подкупило то, что Мерц выразил готовность платить за американское оружие для Украины.

Инсайдеры утверждают, что расценивают это заслугу Мерца и "наибольший успех" Берлина в том, что американский лидер резко изменил свой подход к помощи Украине.

Именно Мерц инициировал звонок Трампу сразу после появления публикаций в СМИ о том, что Пентагон заморозил поставки Украине даже помощь, согласованную еще при администрации Байдена. Разговор состоялся 3 июля. Поделиться

Канцлер ФРГ заявил Трампу, что звонит поздравить его с Днем независимости США и "предложить соглашение" — о том, чтобы Германия купила у США для Украины две системы Patriot.

Тогда глава Белого дома не ответил, согласен ли, однако жаловался, что Путин "водит его за нос".

11 июля, после нового масштабного обстрела Украины, Трамп сам позвонил Мерцу и снова пожаловался на российского диктатора.