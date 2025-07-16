ЕС планирует выделить Украине 88 миллиардов евро
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС планирует выделить Украине 88 миллиардов евро

Что известно о новом плане Еврокомиссии
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Источник:  Politico

Как удалось узнать Politico, официальный Брюссель активно работает над семилетним бюджетом в размере 1,717 трлн евро с 2028 года. В его пределах Украина может получить 88 млрд евро от Европейской комиссии.

Главные тезисы

  • Расходы ЕС могут возрасти до 1,23% от валового национального дохода за семь лет.
  • План Еврокомиссии преследует цель поддержать менее развитые регионы, однако детали соглашения еще могут измениться.

Что известно о новом плане Еврокомиссии

По словам инсайдеров, если члены комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляен согласуют эту сумму, то это будет означать, что общие расходы возрастут до 1,23% валового национального дохода за семь лет с 2028 года по сравнению с примерно 1,1% в текущем периоде.

Пока известно, что европейские чиновники уже смогли достичь предварительной договоренности о выделении части средств менее развитым регионам блока.

Что важно понимать, это было главным требованием комиссара ЕС по сплочению и реформам Раффаэле Фитто, но детали могут измениться во время переговоров.

На сегодняшний день официальный Брюссель планирует выделить 946 млрд евро на "социальную модель и качество жизни в Европе", что может охватывать региональную политику и общую сельскохозяйственную политику, которые в настоящее время составляют две трети бюджета ЕС.

Кроме того, указано, что специальный внебюджетный фонд для Украины составит 88 млрд евро в течение следующих семи лет.

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