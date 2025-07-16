ЄС планує виділити Україні 88 мільярдів євро

Як вдалося дізнатися Politico, наразі офіційний Брюссель активно працює над семирічним бюджетом у розмірі 1,717 трлн євро з 2028 року. У його межах Україна може отримати 88 млрд євро від Європейської комісії.

Що відомо про новий план Єврокомісії

За словами інсайдерів, якщо члени комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн узгодять цю суму, то це означатиме, що загальні видатки зростуть до 1,23% валового національного доходу за сім років з 2028 року порівняно з приблизно 1,1% у поточному періоді.

Наразі відомо, що європейські високопосадовці уже змогли досягти попередньої домовленості про виділення частини коштів менш розвиненим регіонам блоку.

Що важливо розуміти, це було головною вимогою комісара ЄС з питань згуртування і реформ Раффаеле Фітто, але деталі можуть змінитися під час переговорів.

Станом на сьогодні офіційний Брюссель планує виділити 946 млрд євро на "соціальну модель і якість життя в Європі", що може охоплювати регіональну політику і загальну сільськогосподарську політику, які наразі становлять дві третини бюджету ЄС.

Окрім того, наголошується, що спеціальний позабюджетний фонд для України становитиме 88 млрд євро протягом наступних семи років.