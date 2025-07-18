Трамп буде "агресивно" добиватися завершення війни РФ проти України

Державний департамент США офіційно оголосив, що американський лідер Дональд Трамп налаштований "агресивно" втілювати свій власний підхід щодо припинення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Президент США не відмовився від своєї обіцянки щодо завершення російсько-української війни.
- Він також готовий співпрацювати з НАТО для реалізації цієї цілі.
Трамп налаштований рішуче
З заявою з цього приводу виступила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Спікерка Держдепу звернула увагу на те, що наразі Дональд Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та демонструє витримку.
На цьому тлі Теммі Брюс також додала, що американський лідер буде дотримуватися домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.
Як уже згадувалося раніше, 14 липня Дональд Трамп оголосив про угоду між Штатами та Альянсом, відповідно до якої постачання американської зброї в Україну буде фінансуватися європейськими союзниками.
Окрім того, очільник Білого дому анонсував надання Києву додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
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