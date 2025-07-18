Трамп будет "агрессивно" добиваться завершения войны РФ против Украины
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Трамп будет "агрессивно" добиваться завершения войны РФ против Украины

Госдеп США
Трамп настроен решительно
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Государственный департамент США официально объявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен "агрессивно" реализовывать свой подход для прекращения захватнической войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Президент США не отказался от своего обещания касательно завершения российско-украинской войны.
  • Он также готов сотрудничать с НАТО для реализации этой цели.

Трамп настроен решительно

С заявлением по этому поводу выступила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Я думаю, что президент (США Трамп — ред.) — это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины — ред.) было реализовано, — заявила она.

Спикер Госдепа обратила внимание на то, что Дональд Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и демонстрирует выдержку.

На этом фоне Темми Брюс также добавила, что американский лидер будет соблюдать договоренности с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп объявил о соглашении между Штатами и Альянсом, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут финансироваться европейскими союзниками.

Кроме того, глава Белого дома анонсировал предоставление Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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