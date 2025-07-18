Трамп будет "агрессивно" добиваться завершения войны РФ против Украины

Государственный департамент США официально объявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен "агрессивно" реализовывать свой подход для прекращения захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Президент США не отказался от своего обещания касательно завершения российско-украинской войны.
- Он также готов сотрудничать с НАТО для реализации этой цели.
Трамп настроен решительно
С заявлением по этому поводу выступила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
Спикер Госдепа обратила внимание на то, что Дональд Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и демонстрирует выдержку.
На этом фоне Темми Брюс также добавила, что американский лидер будет соблюдать договоренности с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.
Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп объявил о соглашении между Штатами и Альянсом, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут финансироваться европейскими союзниками.
Кроме того, глава Белого дома анонсировал предоставление Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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