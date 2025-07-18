Трамп будет "агрессивно" добиваться завершения войны РФ против Украины

Государственный департамент США официально объявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен "агрессивно" реализовывать свой подход для прекращения захватнической войны России против Украины.

Трамп настроен решительно

С заявлением по этому поводу выступила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Я думаю, что президент (США Трамп — ред.) — это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины — ред.) было реализовано, — заявила она. Поделиться

Спикер Госдепа обратила внимание на то, что Дональд Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и демонстрирует выдержку.

На этом фоне Темми Брюс также добавила, что американский лидер будет соблюдать договоренности с НАТО по обеспечению Украины всего необходимого для обороны.

Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп объявил о соглашении между Штатами и Альянсом, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут финансироваться европейскими союзниками.