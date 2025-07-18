Трамп обратился к Зеленскому с тайным предложением о наступлении ВСУ

Согласно данным издания The Washington Post, президент США Дональд Трамп предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приказать ВСУ перейти в наступление, чтобы как можно скорее вытеснить российскую армию с оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Трамп считает, что Украина не сможет выиграть войну, оставаясь в обороне.
- Также он интересовался возможностью Украины бомбить Москву или Санкт-Петербург.
Что Трамп предлагал Зеленскому
По словам журналистов, президент Украины сделал все возможное для налаживания диалога с американским коллегой.
На этом пути ему помогали европейские союзники и республиканцы, известные своей проукраинской позицией.
По словам одного из украинских чиновников, 4 июля Трамп заявил Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление.
Издание Financial Times утверждает, что президент США даже поинтересовался, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург.
Что интересно, потом сам Трамп и Белый дом попытались смягчить тон этого заявления.
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