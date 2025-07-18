Трамп обратился к Зеленскому с тайным предложением о наступлении ВСУ

Согласно данным издания The Washington Post, президент США Дональд Трамп предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приказать ВСУ перейти в наступление, чтобы как можно скорее вытеснить российскую армию с оккупированных территорий.

Что Трамп предлагал Зеленскому

По словам журналистов, президент Украины сделал все возможное для налаживания диалога с американским коллегой.

На этом пути ему помогали европейские союзники и республиканцы, известные своей проукраинской позицией.

Европейские лидеры, поддерживающие связь с Трампом по телефону (он иногда звонит неожиданно), использовали общение с ним, чтобы подчеркнуть, что Путин угрожает интересам США. Особую помощь оказал Макрон, используя свои давние, хотя порой и непростые отношения с Трампом, чтобы донести идею о том, что поддержка Украины поможет Белому дому добиться побед. Поделиться

По словам одного из украинских чиновников, 4 июля Трамп заявил Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление.

Издание Financial Times утверждает, что президент США даже поинтересовался, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург.

Если у нас будет оружие, мы сможем, — заявил ему Зеленский. Поделиться

Что интересно, потом сам Трамп и Белый дом попытались смягчить тон этого заявления.