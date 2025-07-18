Си Цзиньпин имеет план относительно Путина и Трампа — инсайдеры

Как удалось узнать изданию The Times, глава КНР Си Цзиньпин намерена организовать трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Аналитики призывают к проведению трехстороннего саммита глав США, КНР и РФ.
- Идею встречи могут не поддержать советники Дональда Трампа.
Что задумал Си Цзиньпин
Существует высокая вероятность того, что китайский лидер пригласит Трампа на парад в КНР по поводу завершения Второй мировой войны в сентябре.
Что важно понимать, на этом праздновании будет и Путин, который уже согласился на приглашение Си.
На этом фоне аналитики, а также некоторые граждане Китая, призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.
С призывом по этому поводу уже выступил Цзинь Цаньжун — один из самых известных китайских комментаторов-националистов.
По словам журналистов, команде Дональда Трампа может не понравиться эта идея, поэтому его советники могут убедить президента США не соглашаться на предложение Си.
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