Си Цзиньпин имеет план относительно Путина и Трампа — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Си Цзиньпин имеет план относительно Путина и Трампа — инсайдеры

Что задумал Си Цзиньпин
Читати українською
Источник:  The Times

Как удалось узнать изданию The Times, глава КНР Си Цзиньпин намерена организовать трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Аналитики призывают к проведению трехстороннего саммита глав США, КНР и РФ.
  • Идею встречи могут не поддержать советники Дональда Трампа.

Что задумал Си Цзиньпин

Существует высокая вероятность того, что китайский лидер пригласит Трампа на парад в КНР по поводу завершения Второй мировой войны в сентябре.

Что важно понимать, на этом праздновании будет и Путин, который уже согласился на приглашение Си.

На этом фоне аналитики, а также некоторые граждане Китая, призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

С призывом по этому поводу уже выступил Цзинь Цаньжун — один из самых известных китайских комментаторов-националистов.

Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пришлет миру мощный положительный сигнал. Образ стоящих вместе китайских, российских и американских лидеров может стать мощным посланием миру и стабильности, — заявил он.

По словам журналистов, команде Дональда Трампа может не понравиться эта идея, поэтому его советники могут убедить президента США не соглашаться на предложение Си.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
18 пакет санкций против России. Зеленский раскрыл ключевые детали
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Франция готова". Зеленский объявил о важном соглашении с Макроном
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Позитивный сигнал". В Кремле отреагировали на заявление Зеленского
Как Кремль отреагировал на заявление Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?