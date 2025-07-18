Си Цзиньпин имеет план относительно Путина и Трампа — инсайдеры

Как удалось узнать изданию The Times, глава КНР Си Цзиньпин намерена организовать трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Что задумал Си Цзиньпин

Существует высокая вероятность того, что китайский лидер пригласит Трампа на парад в КНР по поводу завершения Второй мировой войны в сентябре.

Что важно понимать, на этом праздновании будет и Путин, который уже согласился на приглашение Си.

На этом фоне аналитики, а также некоторые граждане Китая, призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

С призывом по этому поводу уже выступил Цзинь Цаньжун — один из самых известных китайских комментаторов-националистов.

Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пришлет миру мощный положительный сигнал. Образ стоящих вместе китайских, российских и американских лидеров может стать мощным посланием миру и стабильности, — заявил он. Поделиться

По словам журналистов, команде Дональда Трампа может не понравиться эта идея, поэтому его советники могут убедить президента США не соглашаться на предложение Си.