"Франция готова". Зеленский объявил о важном соглашении с Макроном

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств достигли договоренности о подготовке пилотов для “Миражей”: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.
Главные тезисы
- Новое соглашение предусматривает поставку ракет для систем SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков для укрепления украинской ПВО.
- Украинские и французские лидеры обсудили совместную работу в формате Коалиции решительных.
Детали переговоров Зеленского и Макрона
По словам украинского лидера, в центре их внимания — ситуация на фронте и первоочередные оборонные нужды ВСУ.
Зеленский выразил благодарность Макрону за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.
Официальные Киев и Париж будут готовить совместные решения на уровне министров обороны и министров иностранных дел по поводу новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов.
Украинский и французский лидер обсудили совместную работу в формате Коалиции решительных и реализации договоренностей недавней встречи.
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