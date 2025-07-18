"Франция готова". Зеленский объявил о важном соглашении с Макроном

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств достигли договоренности о подготовке пилотов для “Миражей”: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Детали переговоров Зеленского и Макрона

По словам украинского лидера, в центре их внимания — ситуация на фронте и первоочередные оборонные нужды ВСУ.

Зеленский выразил благодарность Макрону за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.

Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности, о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков, — сообщил президент Украины. Поделиться

Официальные Киев и Париж будут готовить совместные решения на уровне министров обороны и министров иностранных дел по поводу новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов.

Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский и французский лидер обсудили совместную работу в формате Коалиции решительных и реализации договоренностей недавней встречи.