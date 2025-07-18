18 пакет санкций против России. Зеленский раскрыл ключевые детали
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Экономика
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18 пакет санкций против России. Зеленский раскрыл ключевые детали

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский приветствовал принятие Европейским союзом 18-го пакета санкций против России. По словам украинского лидера, его удалось сделать сильнее, чем ожидалось, благодаря стараниям членов блока.

Главные тезисы

  • ЕС ужесточает давление на танкерный флот РФ.
  • Также он вводит более серьезные ограничения цены российской нефти.

Что важно знать о 18-м пакете санкций против РФ

Украинский лидер обращает внимание, что новый пакет значительно усиливает давление на российский танкерный флот.

Речь идет не только о самих судах, но и о капитанах теневого флота и компаниях, позволяющих функционировать такому финансированию убийств за счет нефти.

Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть — около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами по всему миру будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это может быть. Уже знаем, как давить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также крайне важно решение официального Брюсселя относительно запрета любых транзакций, имеющих связь с газопроводами системы "Северный поток".

Что важно понимать, строительство последних было частью подготовки российского диктатора Владимира Путина к полномасштабной войне против Украины.

Владимир Зеленский призвал заблокировать всю инфраструктуру российской войны.

Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и готовим новые решения о санкциях — как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции. Слава Украине! — подытожил глава государства.

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