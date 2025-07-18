18 пакет санкций против России. Зеленский раскрыл ключевые детали

Глава государства Владимир Зеленский приветствовал принятие Европейским союзом 18-го пакета санкций против России. По словам украинского лидера, его удалось сделать сильнее, чем ожидалось, благодаря стараниям членов блока.
Главные тезисы
- ЕС ужесточает давление на танкерный флот РФ.
- Также он вводит более серьезные ограничения цены российской нефти.
Что важно знать о 18-м пакете санкций против РФ
Украинский лидер обращает внимание, что новый пакет значительно усиливает давление на российский танкерный флот.
Речь идет не только о самих судах, но и о капитанах теневого флота и компаниях, позволяющих функционировать такому финансированию убийств за счет нефти.
Также крайне важно решение официального Брюсселя относительно запрета любых транзакций, имеющих связь с газопроводами системы "Северный поток".
Что важно понимать, строительство последних было частью подготовки российского диктатора Владимира Путина к полномасштабной войне против Украины.
Владимир Зеленский призвал заблокировать всю инфраструктуру российской войны.
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