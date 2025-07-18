18 пакет санкций против России. Зеленский раскрыл ключевые детали

Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть — около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами по всему миру будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это может быть. Уже знаем, как давить.