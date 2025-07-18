Послы ЕС приняли самый жесткий пакет санкций против РФ

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров, Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утром 18 июля утвердил 18 пакет санкций Евросоюза против России. Официальный Брюссель ранее утверждал, что это будет жесточайший санкционный удар по стране-агрессорке за весь период войны.

Что известно о решении послов ЕС

О положительном результате представителям СМИ сообщил дипломат ЕС, осведомленный о ходе заседания.

Утром Coreper принял 18 пакет санкций против России. Это был единственный вопрос повестки дня, — подчеркнул он. Поделиться

По словам последнего, формальное утверждение пакета санкций состоится в этот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Недавно стало известно, что Словакия и Мальта пообещали снять вето с 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Мы получили письменное обязательство Европейской Комиссии, подписанное ее председателем и одобренное всем составом ЕК. Вчера и сегодня мы объявили и подтвердили содержание и способ выполнения этих гарантий. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Что важно понимать, обсуждение нового пакета санкций действительно было запланировано на 18 июля на заседании Совета ЕС по общим вопросам.