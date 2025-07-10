Сенат США может принять законопроект об "адских санкциях" против РФ — когда именно
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Экономика
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Сенат США может принять законопроект об "адских санкциях" против РФ — когда именно

Сенат
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Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тун надеется, что законопроект о введении санкций против РФ и тех, кто ему помогает, удастся принять до августа.

Главные тезисы

  • Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США надеется на принятие законопроекта об “адских санкциях” против РФ до августа.
  • Законопроект предусматривает санкции против покупателей российских энергоресурсов и другой продукции, основная цель - ударить по покупателям Путина, в частности, Китая и Индии.

Примет ли Сенат США законопроект насчет "адских санкций" против РФ

Тун сказал, что видит шансы на рассмотрение проекта с санкциями против России прежде, чем Конгресс уйдет на перерыв в августе.

Надеюсь, мы сможем вынести его на рассмотрение к августовскому перерыву. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попробовать и довести его до редакции, когда он будет готов.

Тун уверен в большой двусторонней поддержке этого законопроекта в Сенате.

Думаю, это разделяют и в Палате представителей — по крайней мере, надеюсь. Белый дом очень активно вовлечен в работу… Случится ли это в следующие пару недель — это открытый вопрос, но надеюсь, что это возможно.

Напомним, речь идет о законопроекте, инициированном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блументалем. Он предусматривает введение санкций против РФ и вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, урана и другой продукции.

В частности, там речь идет о наказании 500%-ными тарифами на импорт в США стран, которые покупают подсанкционные российские товары.

Линдси Грэм говорил, что в проекте оставят Трампу пространство для маневра относительно того, какие меры будут в конце концов применены.

Проект направлен на то, чтобы ударить по покупателям Путина. Китай и Индия покупают около 70% российской нефти и газа и других нефтепродуктов. Я всегда верил, что эта война закончится тогда, когда Китай придет к Путину и заявит, что "уже нет, потому что это бьет по нам".

Грэм надеется, что проект может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Сенатор по-прежнему анонсировал, что новые санкции против РФ должны быть одобрены в июле и проект уже имеет одобрение со стороны Трампа, и дополнительно призвал к этому после самого масштабного обстрела Киева.

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