Сенат США может принять законопроект об "адских санкциях" против РФ — когда именно

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тун надеется, что законопроект о введении санкций против РФ и тех, кто ему помогает, удастся принять до августа.
Главные тезисы
- Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США надеется на принятие законопроекта об “адских санкциях” против РФ до августа.
- Законопроект предусматривает санкции против покупателей российских энергоресурсов и другой продукции, основная цель - ударить по покупателям Путина, в частности, Китая и Индии.
Примет ли Сенат США законопроект насчет "адских санкций" против РФ
Тун сказал, что видит шансы на рассмотрение проекта с санкциями против России прежде, чем Конгресс уйдет на перерыв в августе.
Тун уверен в большой двусторонней поддержке этого законопроекта в Сенате.
Думаю, это разделяют и в Палате представителей — по крайней мере, надеюсь. Белый дом очень активно вовлечен в работу… Случится ли это в следующие пару недель — это открытый вопрос, но надеюсь, что это возможно.
Напомним, речь идет о законопроекте, инициированном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блументалем. Он предусматривает введение санкций против РФ и вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, урана и другой продукции.
В частности, там речь идет о наказании 500%-ными тарифами на импорт в США стран, которые покупают подсанкционные российские товары.
Линдси Грэм говорил, что в проекте оставят Трампу пространство для маневра относительно того, какие меры будут в конце концов применены.
Грэм надеется, что проект может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Сенатор по-прежнему анонсировал, что новые санкции против РФ должны быть одобрены в июле и проект уже имеет одобрение со стороны Трампа, и дополнительно призвал к этому после самого масштабного обстрела Киева.
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