Сенат США може ухвалити законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ — коли саме

Лідер республіканської більшості у Сенаті Конгресу США Джон Тун сподівається, що законопроєкт про запровадження санкцій проти РФ і тих, хто їй допомагає, вдасться ухвалити до серпня.
Головні тези:
- Сенат США готує законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії та її партнерів.
- Законопроєкт передбачає санкції проти покупців російської енергоресурсів та іншої продукції.
- Головною метою проєкту є вдарити по покупцях Путіна, зокрема Китаю та Індії.
Чи ухвалить Сенат США законопроєкт щодо “пекельних санкцій” проти РФ
Тун сказав, що бачить шанси на розгляд проєкту із санкціями проти Росії до того, як Конгрес піде на перерву у серпні.
Тун впевнений у великій двосторонній підтримці цього законопроєкут у Сенаті.
Думаю, це поділяють і в Палаті представників — принаймні сподіваюся. Білий дім дуже активно залучений у роботу… Чи це станеться у наступні пару тижнів — це відкрите питання, але маю надію, що це можливо.
Нагадаємо, йдеться про законопроєкт, ініційований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блументалем. Він передбачає запровадження санкцій проти РФ та вторинних санкцій проти покупців російських енергоресурсів, урану та іншої продукції.
Зокрема там йдеться про покарання 500%-ими тарифами на імпорт до США країн, які купують підсанкційні російські товари.
Ліндсі Грем казав, що у проєкті залишать Трампу простір для маневру щодо того, які заходи врешті будуть застосовані.
Грем сподівається, що проєкт можуть винести на розгляд вже наступного тижня. Сенатор і раніше анонсував, що нові санкції проти РФ мають схвалити у липні і проєкт вже має схвалення з боку Трампа, та додатково закликав до цього після наймасштабнішого обстрілу Києва.
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