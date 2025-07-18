Посли ЄС ухвалили найжорсткіший пакет санкцій проти РФ

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів, Комітет постійних представників ЄС (Corеper) вранці 18 липня затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Офіційний Брюссель раніше стверджував, що це буде найжорсткіший санкційний удар по країні-агресорці за весь період війни.

Що відомо про рішення послів ЄС

Про позитивний результат представникам ЗМІ повідомив дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання.

Зранку Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного, — наголосив він. Поширити

За словами останнього, формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.

Нещодавно також стало відомо, що Словаччина та Мальта пообіцяли зняти вето з 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Ми отримали письмове зобов'язання Європейської Комісії, підписане її головою і схвалене всім складом ЄК. Вчора і сьогодні ми оголосили і підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій… Буде контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Що важливо розуміти, обговорення нового пакету санкцій дійсно було заплановане на 18 липня під час засідання Ради ЄС з загальних питань.