Посли ЄС ухвалили найжорсткіший пакет санкцій проти РФ

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів, Комітет постійних представників ЄС (Corеper) вранці 18 липня затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Офіційний Брюссель раніше стверджував, що це буде найжорсткіший санкційний удар по країні-агресорці за весь період війни.
Головні тези:
- Словаччина та Мальта вирішили зняти вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.
- Незабаром відбудеться формальне затвердження пакета санкцій.
Що відомо про рішення послів ЄС
Про позитивний результат представникам ЗМІ повідомив дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання.
За словами останнього, формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.
Нещодавно також стало відомо, що Словаччина та Мальта пообіцяли зняти вето з 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.
Що важливо розуміти, обговорення нового пакету санкцій дійсно було заплановане на 18 липня під час засідання Ради ЄС з загальних питань.
Однак це мало відбуватися у межах розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачало голосування та ухвалення рішення.
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