18-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський розкрив ключові деталі

Глава держави Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським союзом 18-го пакету санкцій проти Росії. За словами українського лідера, його вдалося зробити сильнішим, ніж очікувалося, завдяки старанням членів блоку.

Що важливо знати про 18-й пакет санкцій проти РФ

Український лідер звертає увагу на те, що новий пакет значно посилює тиск на російський танкерний флот.

Йдеться не лише про самі судна, а й про капітанів тіньового флоту та компанії, що дають можливість функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.

Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути. Володимир Зеленський Президент України

Також вкрай важливим є рішення офіційного Брюсселю щодо заборони будь-яких транзакцій, які мають звʼязок з газогонами системи “Північний потік”.

Що важливо розуміти, будівництво останніх було частиною підготовки російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної війни проти України.

Володимир Зеленський закликав заблокувати всю інфраструктура російської війни.