18-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський розкрив ключові деталі

Глава держави Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським союзом 18-го пакету санкцій проти Росії. За словами українського лідера, його вдалося зробити сильнішим, ніж очікувалося, завдяки старанням членів блоку.
Головні тези:
- ЄС посилює тиск на танкерний флот РФ.
- Також він запроваджує більш суворі обмеження ціни російської нафти.
Що важливо знати про 18-й пакет санкцій проти РФ
Український лідер звертає увагу на те, що новий пакет значно посилює тиск на російський танкерний флот.
Йдеться не лише про самі судна, а й про капітанів тіньового флоту та компанії, що дають можливість функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.
Також вкрай важливим є рішення офіційного Брюсселю щодо заборони будь-яких транзакцій, які мають звʼязок з газогонами системи “Північний потік”.
Що важливо розуміти, будівництво останніх було частиною підготовки російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної війни проти України.
Володимир Зеленський закликав заблокувати всю інфраструктура російської війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-