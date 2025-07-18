18-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський розкрив ключові деталі
Категорія
Економіка
Дата публікації

18-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський розкрив ключові деталі

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським союзом 18-го пакету санкцій проти Росії. За словами українського лідера, його вдалося зробити сильнішим, ніж очікувалося, завдяки старанням членів блоку.

Головні тези:

  • ЄС посилює тиск на танкерний флот РФ.
  • Також він запроваджує більш суворі обмеження ціни російської нафти.

Що важливо знати про 18-й пакет санкцій проти РФ

Український лідер звертає увагу на те, що новий пакет значно посилює тиск на російський танкерний флот.

Йдеться не лише про самі судна, а й про капітанів тіньового флоту та компанії, що дають можливість функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.

Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також вкрай важливим є рішення офіційного Брюсселю щодо заборони будь-яких транзакцій, які мають звʼязок з газогонами системи “Північний потік”.

Що важливо розуміти, будівництво останніх було частиною підготовки російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної війни проти України.

Володимир Зеленський закликав заблокувати всю інфраструктура російської війни.

Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції — як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції. Слава Україні! — підсумував глава держави.

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