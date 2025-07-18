Час настав. Литва закликає США влаштувати Росії "ідеальний шторм"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Час настав. Литва закликає США влаштувати Росії "ідеальний шторм"

Кястутіс Будріс
Джерело:  online.ua

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс підтримав схвалення послами ЄС 18-го пакета санкцій проти РФ. На цьому тлі він закликав Штати завдати дійсно руйнівного санкційного удару по Росії і тих, хто досі підтримує країну-агресорку.

Головні тези:

  • Євросоюз зробив дуже багато для посилення санкційного тиску на Росію.
  • Наразі він чекає аналогічних рішень від Штатів.

Литва підштовхує США до дій

Як зазначив Будріс, новий пакет санкцій дає можливість ЄС завдати по Росії санкційного удару, який країна-агресорка точно відчує.

Завдяки подальшим санкціям проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні на "Північний потік-1" і "-2" та зниженню верхньої межі ціни на нафту ми гарантуємо, що Росія продовжуватиме йти курсом закінчення у неї кривавих грошей.

Кястутіс Будріс 

Кястутіс Будріс 

Глава МЗС Литви

За словами дипломата, Євросоюз зробив найважливіші кроки на цьому шляху.

Однак тепер увесь світ чекає на жорсткі рішення з боку американської влади.

Тепер настав час для ідеального шторму — Сенат США має проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, що накладає нищівний тягар на російську економіку і тих, хто підживлює російську загарбницьку війну, — наголосив Кястутіс Будріс.

Як уже згадувалося раніше, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) підтримав довгоочікуваний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли ухвалити через спротив Словаччини і Мальти.

Однак ввечері 17 липня обидві країни офіційно підтвердили, що готові розблокувати це рішення.

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