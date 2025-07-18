Час настав. Литва закликає США влаштувати Росії "ідеальний шторм"

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс підтримав схвалення послами ЄС 18-го пакета санкцій проти РФ. На цьому тлі він закликав Штати завдати дійсно руйнівного санкційного удару по Росії і тих, хто досі підтримує країну-агресорку.
Головні тези:
- Євросоюз зробив дуже багато для посилення санкційного тиску на Росію.
- Наразі він чекає аналогічних рішень від Штатів.
Литва підштовхує США до дій
Як зазначив Будріс, новий пакет санкцій дає можливість ЄС завдати по Росії санкційного удару, який країна-агресорка точно відчує.
За словами дипломата, Євросоюз зробив найважливіші кроки на цьому шляху.
Однак тепер увесь світ чекає на жорсткі рішення з боку американської влади.
Як уже згадувалося раніше, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) підтримав довгоочікуваний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли ухвалити через спротив Словаччини і Мальти.
Однак ввечері 17 липня обидві країни офіційно підтвердили, що готові розблокувати це рішення.
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