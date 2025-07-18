Час настав. Литва закликає США влаштувати Росії "ідеальний шторм"

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс підтримав схвалення послами ЄС 18-го пакета санкцій проти РФ. На цьому тлі він закликав Штати завдати дійсно руйнівного санкційного удару по Росії і тих, хто досі підтримує країну-агресорку.

Литва підштовхує США до дій

Як зазначив Будріс, новий пакет санкцій дає можливість ЄС завдати по Росії санкційного удару, який країна-агресорка точно відчує.

Завдяки подальшим санкціям проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні на "Північний потік-1" і "-2" та зниженню верхньої межі ціни на нафту ми гарантуємо, що Росія продовжуватиме йти курсом закінчення у неї кривавих грошей. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

Great news - 🇪🇺18th sanctions package got a green light! With that Europe unleashes a sanctions’ strike Russia can’t ignore - targeting the heart of its war economy.



With further sanctions on over 100 shadow fleet vessels, 22 Russian banks, ban on Nordstream 1 and 2 and lowering… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) July 18, 2025

За словами дипломата, Євросоюз зробив найважливіші кроки на цьому шляху.

Однак тепер увесь світ чекає на жорсткі рішення з боку американської влади.

Тепер настав час для ідеального шторму — Сенат США має проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, що накладає нищівний тягар на російську економіку і тих, хто підживлює російську загарбницьку війну, — наголосив Кястутіс Будріс. Поширити

Як уже згадувалося раніше, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) підтримав довгоочікуваний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли ухвалити через спротив Словаччини і Мальти.

Однак ввечері 17 липня обидві країни офіційно підтвердили, що готові розблокувати це рішення.