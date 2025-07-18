Время пришло. Литва призывает США устроить России "идеальный шторм"

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис поддержал одобрение послами ЕС 18-го пакета санкций против РФ. На этом фоне он призвал Штаты нанести действительно разрушительный санкционный удар по России и тем, кто до сих пор поддерживает страну-агрессорку.
Главные тезисы
- Евросоюз сделал очень многое для усиления санкционного давления на Россию.
- Сейчас он ждет аналогичных решений от Штатов.
Литва подталкивает США к действиям
Как отметил Будрис, новый пакет санкций дает возможность ЕС нанести по России санкционный удар, который страна-агрессорка точно ощутит.
По словам дипломата, Евросоюз сделал самые важные шаги на этом пути.
Однако теперь весь мир ждет жестких решений со стороны американских властей.
Как уже упоминалось ранее, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) поддержал долгожданный 18 пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли принять из-за сопротивления Словакии и Мальты.
Однако вечером 17 июля обе страны официально подтвердили, что готовы разблокировать это решение.
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