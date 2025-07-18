Время пришло. Литва призывает США устроить России "идеальный шторм"

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис поддержал одобрение послами ЕС 18-го пакета санкций против РФ. На этом фоне он призвал Штаты нанести действительно разрушительный санкционный удар по России и тем, кто до сих пор поддерживает страну-агрессорку.

Литва подталкивает США к действиям

Как отметил Будрис, новый пакет санкций дает возможность ЕС нанести по России санкционный удар, который страна-агрессорка точно ощутит.

Благодаря дальнейшим санкциям против более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запрету на "Северный поток-1" и "-2" и снижению верхнего предела цены на нефть мы гарантируем, что Россия будет продолжать идти курсом исчерпания у нее кровавых денег. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

Great news - 🇪🇺18th sanctions package got a green light! With that Europe unleashes a sanctions’ strike Russia can’t ignore - targeting the heart of its war economy.



With further sanctions on over 100 shadow fleet vessels, 22 Russian banks, ban on Nordstream 1 and 2 and lowering… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) July 18, 2025

По словам дипломата, Евросоюз сделал самые важные шаги на этом пути.

Однако теперь весь мир ждет жестких решений со стороны американских властей.

Сейчас пора для идеального шторма — Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, накладывающий сокрушительное бремя на российскую экономику и подпитывающих российскую захватническую войну, — подчеркнул Кястутис Будрис. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) поддержал долгожданный 18 пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли принять из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Однако вечером 17 июля обе страны официально подтвердили, что готовы разблокировать это решение.