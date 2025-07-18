"Франція готова". Зеленський оголосив про важливу угоду з Макроном

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Глави держав досягли домовленості про підготовку пілотів для “Міражів”: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.
Головні тези:
- Нова угода передбачає постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів для зміцнення української ППО.
- Український та французький лідери обговорили спільну роботу у форматі Коаліції охочих.
Деталі переговорів Зеленського та Макрона
За словами українського лідера, у центрі їхньої уваги — ситуація на фронті та першочергові оборонні потреби ЗСУ.
Зеленський висловив вдячність Макрону за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам.
Офіційні Київ та Париж будуть готувати спільні рішення на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів.
Український та французький лідер обговорили спільну роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.
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