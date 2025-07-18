"Франція готова". Зеленський оголосив про важливу угоду з Макроном

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Глави держав досягли домовленості про підготовку пілотів для “Міражів”: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

Деталі переговорів Зеленського та Макрона

За словами українського лідера, у центрі їхньої уваги — ситуація на фронті та першочергові оборонні потреби ЗСУ.

Зеленський висловив вдячність Макрону за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам.

Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів, — повідомив президент України. Поширити

Офіційні Київ та Париж будуть готувати спільні рішення на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів.

Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для “міражів”: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Володимир Зеленський Президент України

Український та французький лідер обговорили спільну роботу у форматі Коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.