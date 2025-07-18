"Позитивный сигнал". В Кремле отреагировали на заявление Зеленского
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Политика
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"Позитивный сигнал". В Кремле отреагировали на заявление Зеленского

Как Кремль отреагировал на заявление Зеленского
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Источник:  online.ua

Представитель Кремля Дмитрий Песков начал цинично утверждать, что страна-агрессорка Россия является сторонницей того, чтобы "добавить динамику" переговорному процессу с Украиной. Таким образом он прокомментировал новый призыв украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Официальная Москва имитирует желание продолжать мирные переговоры.
  • Команда Путина продолжает выдвигать требования командам Зеленского и Трампа.

Как Кремль отреагировал на заявление Зеленского

18 июля глава государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Раскрывая главные цели Умерова в этой должности, украинский лидер подчеркнул, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией.

Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Требуется больше динамики в этом процессе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сразу отреагировал на заявление Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека.

Это положительный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже сторонники того, чтобы добавить динамики переговорному процессу, — подчеркнул спикер Кремля.

Что интересно, недавно команда Путина цинично потребовала от Дональда Трампа усилить давление на Киев для якобы продолжения мирных переговоров по завершению войны.

Последние встречи между делегациями РФ и Украины прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

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