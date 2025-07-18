Представитель Кремля Дмитрий Песков начал цинично утверждать, что страна-агрессорка Россия является сторонницей того, чтобы "добавить динамику" переговорному процессу с Украиной. Таким образом он прокомментировал новый призыв украинского лидера Владимира Зеленского.

Как Кремль отреагировал на заявление Зеленского

18 июля глава государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Раскрывая главные цели Умерова в этой должности, украинский лидер подчеркнул, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией.

Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Требуется больше динамики в этом процессе. Владимир Зеленский Президент Украины

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сразу отреагировал на заявление Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека.

Это положительный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже сторонники того, чтобы добавить динамики переговорному процессу, — подчеркнул спикер Кремля. Поделиться

Что интересно, недавно команда Путина цинично потребовала от Дональда Трампа усилить давление на Киев для якобы продолжения мирных переговоров по завершению войны.