Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що країна-агресорка Росія є прихильницею того, щоб "додати динаміки" переговорному процесу з Україною. Таким чином він прокоментував новий заклик українського лідера Володимира Зеленського.

Як Кремль відреагував на заяву Зеленського

18 липня глава держави Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Розкриваючи головні цілі Умєрова на цій посаді, український лідер наголосив, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією.

Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі. Володимир Зеленський Президент України

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков одразу відреагував на заяву Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку.

Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні: дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу, — наголосив спікер Кремля. Поширити

Що цікаво, нещодавно команда Путіна цинічно почала вимагати від Дональда Трампа посилити тиск на Київ для нібито продовження мирних перемовин щодо завершення війни.