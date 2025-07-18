Порятунок викрадених Росією українських дітей під загрозою зриву — відома причина

Команда президента США Дональда Трампа різко скорочує допомогу для свої союзників, що ускладнює пошуки тисяч українських дітей, викрадених Росією під час війни проти України. Про це публічно попередила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір.
Головні тези:
- Санкції США проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють притягнення Росії до відповідальності.
- Попри перешкоди, організації продовжують відстежувати дані викрадених українських дітей.
Україна стикається з новими викликами через політику Трампа
За словами чиновниці, союзники України уже відчувають ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку неповнолітніх перешкоджає їхньому порятунку.
Деякі організації все-таки змогли зберегти частину відстежуваних даних.
Ще один ударом для союзників України стали санкції США проти Міжнародного кримінального суду.
Що важливо розуміти, саме вони суттєво ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення українських дітей.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
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