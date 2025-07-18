Порятунок викрадених Росією українських дітей під загрозою зриву — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Порятунок викрадених Росією українських дітей під загрозою зриву — відома причина

дитина
Джерело:  Politico

Команда президента США Дональда Трампа різко скорочує допомогу для свої союзників, що ускладнює пошуки тисяч українських дітей, викрадених Росією під час війни проти України. Про це публічно попередила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Головні тези:

  • Санкції США проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють притягнення Росії до відповідальності.
  • Попри перешкоди, організації продовжують відстежувати дані викрадених українських дітей.

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За словами чиновниці, союзники України уже відчувають ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку неповнолітніх перешкоджає їхньому порятунку.

Деякі організації все-таки змогли зберегти частину відстежуваних даних.

Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати відстежувати в найближчі місяці. Тому це має тривати — наголосила Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Ще один ударом для союзників України стали санкції США проти Міжнародного кримінального суду.

Що важливо розуміти, саме вони суттєво ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення українських дітей.

Люди бояться співпрацювати з незалежними судами, щоб підтримувати заснований на правилах порядок і міжнародне право, тому що бояться наслідків для адміністрації США.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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