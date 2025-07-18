Порятунок викрадених Росією українських дітей під загрозою зриву — відома причина

Команда президента США Дональда Трампа різко скорочує допомогу для свої союзників, що ускладнює пошуки тисяч українських дітей, викрадених Росією під час війни проти України. Про це публічно попередила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Україна стикається з новими викликами через політику Трампа

За словами чиновниці, союзники України уже відчувають ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку неповнолітніх перешкоджає їхньому порятунку.

Деякі організації все-таки змогли зберегти частину відстежуваних даних.

Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати відстежувати в найближчі місяці. Тому це має тривати — наголосила Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір. Поширити

Ще один ударом для союзників України стали санкції США проти Міжнародного кримінального суду.

Що важливо розуміти, саме вони суттєво ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення українських дітей.

Люди бояться співпрацювати з незалежними судами, щоб підтримувати заснований на правилах порядок і міжнародне право, тому що бояться наслідків для адміністрації США. Поширити

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