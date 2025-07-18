Спасение похищенных Россией украинских детей под угрозой срыва — известна причина

Команда президента США Дональда Трампа резко сокращает помощь для своих союзников, что затрудняет поиски тысяч украинских детей, похищенных Россией во время войны против Украины. Об этом публично предупредила посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир.

Украина сталкивается с новыми вызовами из-за политики Трампа

По словам чиновницы, союзники Украины уже ощущают признаки того, как прекращение финансовой поддержки США программ по розыску несовершеннолетних препятствует их спасению.

Некоторые организации все же смогли сохранить часть отслеживаемых данных.

Европейским странам придется это финансировать. Мы не можем прекратить отслеживать их, а затем снова начать отслеживать в ближайшие месяцы. Поделиться

Еще одним ударом для союзников Украины стали санкции США против Международного уголовного суда.

Что важно понимать, именно они существенно усложняют задачу привлечения России к ответственности за похищение украинских детей.

Люди боятся сотрудничать с независимыми судами, чтобы поддерживать основанный на правилах порядок и международное право, потому что боятся последствий от администрации США. Поделиться

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