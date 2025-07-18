Спасение похищенных Россией украинских детей под угрозой срыва — известна причина

Команда президента США Дональда Трампа резко сокращает помощь для своих союзников, что затрудняет поиски тысяч украинских детей, похищенных Россией во время войны против Украины. Об этом публично предупредила посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир.
Главные тезисы
- Санкции США против Международного уголовного суда усложняют привлечение России к ответственности.
- Несмотря на препятствия, организации продолжают отслеживать данные похищенных детей.
Украина сталкивается с новыми вызовами из-за политики Трампа
По словам чиновницы, союзники Украины уже ощущают признаки того, как прекращение финансовой поддержки США программ по розыску несовершеннолетних препятствует их спасению.
Некоторые организации все же смогли сохранить часть отслеживаемых данных.
Еще одним ударом для союзников Украины стали санкции США против Международного уголовного суда.
Что важно понимать, именно они существенно усложняют задачу привлечения России к ответственности за похищение украинских детей.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-