Згідно з даними видання The Telegraph, щонайменше три найбільших російських банки розглядають можливість державного порятунку, адже вони близькі до остаточного краху через наслідки війни РФ проти України.
Головні тези:
- Goldman Sachs прогнозує колосальне знецінення рубля.
- Росія може постраждати ще більше, якщо Трамп введе додаткові санкції.
Банки РФ стикнулися з новою серйозною проблемою
Як вдалося дізнатися журналістам, влада РФ наказала керівництву банків не допускати розкриття повного обсягу поганих кредитів, а замість цього реструктуризувати свою звітність, щоб продемонструвати ліпшу картину.
Проте цей підхід виявився невдалим, тому наразі банки потребують вливань з боку держави.
Офіційна Москва не зможе довго ігнорувати той факт, що стрімкий ріст цін на продукти та дефіцит робочої сили підняли рівень інфляції до двозначних цифр.
Звичайні росіяни поквапом купують речі першої необхідності, адже навіть картопля у Росії зараз в дефіциті.
Нещодавно аналітики Goldman Sachs озвучили прогноз, що рубль знеціниться на 30% по відношенню до долара протягом 2025 року.
Це стане причиною подальшого збільшення вартості імпорту в РФ.
Якщо президент США Дональд Трамп все-таки введе обіцяні санкції проти Росії, це стане для ворога справжньою катастрофою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-