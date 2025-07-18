Три найбільших банки РФ опинилися на межі краху
Категорія
Економіка
Дата публікації

Три найбільших банки РФ опинилися на межі краху

Банки РФ стикнулися з новою серйозною проблемою
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, щонайменше три найбільших російських банки розглядають можливість державного порятунку, адже вони близькі до остаточного краху через наслідки війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Goldman Sachs прогнозує колосальне знецінення рубля.
  • Росія може постраждати ще більше, якщо Трамп введе додаткові санкції. 

Банки РФ стикнулися з новою серйозною проблемою

Як вдалося дізнатися журналістам, влада РФ наказала керівництву банків не допускати розкриття повного обсягу поганих кредитів, а замість цього реструктуризувати свою звітність, щоб продемонструвати ліпшу картину.

Проте цей підхід виявився невдалим, тому наразі банки потребують вливань з боку держави.

Економіка Росії перебуває під тиском витрат на війну Володимира Путіна в Україні, санкцій, запроваджених західними країнами, втрати робочої сили як у збройних силах, так і через втечу за кордон, а також падіння цін на нафту, що загрожує критично важливому джерелу доходів для уряду, — пише видання.

Офіційна Москва не зможе довго ігнорувати той факт, що стрімкий ріст цін на продукти та дефіцит робочої сили підняли рівень інфляції до двозначних цифр.

Звичайні росіяни поквапом купують речі першої необхідності, адже навіть картопля у Росії зараз в дефіциті.

Нещодавно аналітики Goldman Sachs озвучили прогноз, що рубль знеціниться на 30% по відношенню до долара протягом 2025 року.

Це стане причиною подальшого збільшення вартості імпорту в РФ.

Якщо президент США Дональд Трамп все-таки введе обіцяні санкції проти Росії, це стане для ворога справжньою катастрофою.

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