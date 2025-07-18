Три крупнейших банка РФ оказались на грани краха

Согласно данным издания The Telegraph, по меньшей мере три крупнейших российских банка рассматривают возможность государственного спасения, ведь они близки к окончательному краху из-за последствий войны РФ против Украины.

Банки РФ столкнулись с новой серьезной проблемой

Как удалось узнать журналистам, власти РФ приказали руководству банков не допускать раскрытия полного объема плохих кредитов, а вместо этого реструктуризировать свою отчетность, чтобы продемонстрировать лучшую картину.

Однако этот подход оказался неудачным, поэтому в настоящее время банки нуждаются в вливаниях со стороны государства.

Экономика России находится под давлением расходов на войну Владимира Путина в Украине, санкций, введенных западными странами, потери рабочей силы как в вооруженных силах, так и из-за выезда за границу, а также падения цен на нефть, что угрожает критически важному источнику доходов для правительства, — пишет издание. Поделиться

Официальная Москва не сможет долго игнорировать тот факт, что стремительный рост цен на продукты и дефицит рабочей силы подняли уровень инфляции до двузначных цифр.

Обычные россияне торопливо покупают вещи первой необходимости, ведь даже картофель в России сейчас в дефиците.

Недавно аналитики Goldman Sachs озвучили прогноз, что рубль обесценится на 30% по отношению к доллару в течение 2025 года.

Это станет причиной дальнейшего увеличения стоимости импорта в РФ.