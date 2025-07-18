Согласно данным издания The Telegraph, по меньшей мере три крупнейших российских банка рассматривают возможность государственного спасения, ведь они близки к окончательному краху из-за последствий войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Goldman Sachs прогнозирует колоссальное обесценение рубля.
- Россия может пострадать еще больше, если Трамп введет дополнительные санкции.
Банки РФ столкнулись с новой серьезной проблемой
Как удалось узнать журналистам, власти РФ приказали руководству банков не допускать раскрытия полного объема плохих кредитов, а вместо этого реструктуризировать свою отчетность, чтобы продемонстрировать лучшую картину.
Однако этот подход оказался неудачным, поэтому в настоящее время банки нуждаются в вливаниях со стороны государства.
Официальная Москва не сможет долго игнорировать тот факт, что стремительный рост цен на продукты и дефицит рабочей силы подняли уровень инфляции до двузначных цифр.
Обычные россияне торопливо покупают вещи первой необходимости, ведь даже картофель в России сейчас в дефиците.
Недавно аналитики Goldman Sachs озвучили прогноз, что рубль обесценится на 30% по отношению к доллару в течение 2025 года.
Это станет причиной дальнейшего увеличения стоимости импорта в РФ.
Если президент США Дональд Трамп всё-таки введет обещанные санкции против России, это станет для врага настоящей катастрофой.
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