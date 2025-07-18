Сі Цзіньпін має план щодо Путіна та Трампа — інсайдери

Як вдалося дізнатися виданню The Times, глава КНР Сі Цзіньпін має намір організувати тристоронню зустріч із американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Аналітики закликають до проведення тристороннього саміту глав США, КНР та РФ.
- Ідею зустрічі можуть не підтримати радники Дональда Трампа.
Що замислив Сі Цзіньпін
Існує висока ймовірність того, що китайський лідер запросить Трампа на парад до КНР з приводу завершення Другої світової війни у вересні.
Що важливо розуміти, на цьому святкуванні буде і Путін, який уже згодився на запрошення Сі.
На цьому тлі аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.
З закликом з цього приводу уже виступив — Цзінь Цаньжун — один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів.
За словами журналістів, команді Дональда Трампа може не сподобатися ця ідея, тому його радники можуть переконати президента США не згоджуватися на пропозицію Сі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-