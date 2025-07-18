Сі Цзіньпін має план щодо Путіна та Трампа — інсайдери

Що замислив Сі Цзіньпін

Існує висока ймовірність того, що китайський лідер запросить Трампа на парад до КНР з приводу завершення Другої світової війни у вересні.

Що важливо розуміти, на цьому святкуванні буде і Путін, який уже згодився на запрошення Сі.

На цьому тлі аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

З закликом з цього приводу уже виступив — Цзінь Цаньжун — один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів.

Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це надішле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності, — заявив він. Поширити

За словами журналістів, команді Дональда Трампа може не сподобатися ця ідея, тому його радники можуть переконати президента США не згоджуватися на пропозицію Сі.