Сі Цзіньпін має план щодо Путіна та Трампа — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Сі Цзіньпін має план щодо Путіна та Трампа — інсайдери

Сі Цзіньпін
Джерело:  The Times

Як вдалося дізнатися виданню The Times, глава КНР Сі Цзіньпін має намір організувати тристоронню зустріч із американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. 

Головні тези:

  • Аналітики закликають до проведення тристороннього саміту глав США, КНР та РФ.
  • Ідею зустрічі можуть не підтримати радники Дональда Трампа.

Що замислив Сі Цзіньпін

Існує висока ймовірність того, що китайський лідер запросить Трампа на парад до КНР з приводу завершення Другої світової війни у вересні.

Що важливо розуміти, на цьому святкуванні буде і Путін, який уже згодився на запрошення Сі.

На цьому тлі аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

З закликом з цього приводу уже виступив — Цзінь Цаньжун — один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів.

Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це надішле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності, — заявив він.

За словами журналістів, команді Дональда Трампа може не сподобатися ця ідея, тому його радники можуть переконати президента США не згоджуватися на пропозицію Сі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
18-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський розкрив ключові деталі
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Франція готова". Зеленський оголосив про важливу угоду з Макроном
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Позитивний сигнал". У Кремлі відреагували на заяву Зеленського
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?