"Украину на первое место". Что известно о новом плане Трампа
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"Украину на первое место". Что известно о новом плане Трампа

Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров, что команда американского лидера Дональда Трампа будет перераспределять поставки вооружения союзникам таким образом, чтобы отдавать приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине оружие из собственных запасов.

Главные тезисы

  • Журналисты узнали о первом случае, когда Пентагон помогает обеспечивать поставки оружия в Украину после решения Трампа.
  • Помощь Украине может стать абсолютным приоритетом для Белого дома.

Трамп хочет, чтобы Украина стабильно получала вооружение

Так, Белый дом уже поместил Германию на первое место в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot.

Именно это позволит официальному Берлину передать Украине имеющиеся у нее две системы.

Журналисты обращают внимание на то, что обещание Вашингтона быстро заменить немецкие системы Patriot — первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия в Украину с тех пор, как Дональд Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные поставки оружия.

Первоначальное соглашение похоже на шаг, сделанный в 2024 году администрацией предыдущего президента Джо Байдена, которая переместила Украину на первое место в очереди на получение средств противовоздушной обороны непосредственно из США.

Если все больше союзников Киеву будут соглашаться на поставки Patriot из своих арсеналов в Украину, Белый дом будет и дальше пересматривать планы будущих поставок, предоставляя приоритет именно этим партнерам.

Издание прогнозирует, что в ближайшие дни будет заключено больше соглашений между США и их союзниками по предоставлению ВСУ дополнительного оружия.

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