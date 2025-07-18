Закупівля зброї для України. 8 країн НАТО доєдналися до плану Трампа

До закупівлі американської зброї для України в межах домовленості США та НАТО нині доєдналися 7 європейських держав та Канада.

8 країн НАТО доєдналися до плану Трампа стосовно України

Про це розповів чиновник Альянсу.

За його словами, зобовʼязання в закупівлі зброї взяли на себе Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Велика Британія, Фінляндія та Канада.

Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через (місію) NSATU.

Він також додав, що в НАТО впевнені: до ініціативи згодом приєднаються більше держав.

Натомість Bloomberg пише, що Лондон наразі лише планує взяти участь у закупівлях американської зброї для Києва. Так, британський міністр оборони Джон Гілі обговорить у межах зустрічі "Рамштайн" 21 липня із німецьким колегою Борисом Пісторіусом, яку роль в ініціативі відіграватиме Сполучене Королівство. Поширити

За словами співрозмовників агентства, Британія може спільно з ФРН закуповувати для України системи Patriot або ж окремо купувати у США зброю та боєприпаси.

Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.