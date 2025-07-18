Покупка оружия для Украины. 8 стран НАТО присоединились к плану Трампа

К закупке американского оружия для Украины в рамках договоренности США и НАТО в настоящее время присоединились 7 европейских государств и Канада.

8 стран НАТО присоединились к плану Трампа по Украине

Об этом рассказал чиновник Альянса.

По его словам, обязательства по закупке оружия взяли на себя Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Великобритания, Финляндия и Канада.

Соглашение между генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада примут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в частности через (миссию) NSATU.

Он также добавил, что в НАТО уверены: к инициативе со временем присоединятся больше государств.

Bloomberg пишет, что Лондон только планирует принять участие в закупках американского оружия для Киева. Так, британский министр обороны Джон Гили обсудит в рамках встречи "Рамштайн" 21 июля с немецким коллегой Борисом Писториусом, какую роль в инициативе будет играть Соединенное Королевство. Поделиться

По словам собеседников агентства, Британия может совместно с ФРГ закупать для Украины системы Patriot или отдельно покупать у США оружие и боеприпасы.

Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

15 июля медиа писали, что почти все оружие США, которое Североатлантический альянс приобретет для передачи Украине, готово к немедленной отправке.