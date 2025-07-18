Покупка оружия для Украины. 8 стран НАТО присоединились к плану Трампа

К закупке американского оружия для Украины в рамках договоренности США и НАТО в настоящее время присоединились 7 европейских государств и Канада.
Главные тезисы
- 8 стран НАТО, включая Германию, Норвегию и Швецию, присоединились к плану Трампа по закупке американского оружия для Украины.
- Соглашение между НАТО и США направлено на обеспечение Украины военными ресурсами для защиты от России.
- Финансирование инициативы большей частью возьмут на себя европейские члены НАТО и Канада, а координацию поставок будет осуществлять НАТО через миссию NSATU.
8 стран НАТО присоединились к плану Трампа по Украине
Об этом рассказал чиновник Альянса.
По его словам, обязательства по закупке оружия взяли на себя Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Великобритания, Финляндия и Канада.
Соглашение между генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада примут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в частности через (миссию) NSATU.
Он также добавил, что в НАТО уверены: к инициативе со временем присоединятся больше государств.
По словам собеседников агентства, Британия может совместно с ФРГ закупать для Украины системы Patriot или отдельно покупать у США оружие и боеприпасы.
Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.
15 июля медиа писали, что почти все оружие США, которое Североатлантический альянс приобретет для передачи Украине, готово к немедленной отправке.
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