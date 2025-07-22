По убеждению аналитика Рона Буссо, последний пакет санкций Евросоюза против России вряд ли станет мощным ударом по стране-агрессорке. Существует высокая вероятность того, что Кремль знает, как избежать серьезных последствий. Подкосить способность РФ продолжать войну может только президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Россия знает, как обойти новые ограничения со стороны Евросоюза.
- Именно Трамп мжеот сократить доходы РФ, которые она использует для продолжения войны.
Финальный ход — за Трампом
Рон Буссо обращает внимание на то, что нефтеперерабатывающие предприятия в Китае, Индии и Турции увеличили импорт российского сырья, потому что оно стало дешевле.
Нельзя игнорировать тот факт, что это снижает эффективность санкций.
Что также важно понимать, новый запрет не охватывает страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это означает, что крупнейшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, например Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.
Вполне вероятно, что страна-агрессор РФ сможет смягчить последствия новых санкций.
В первую очередь речь может идти о расширении "теневого флота" или сокрытии происхождения нефти посредством перегрузки с судна на судно в океане.
В сложившейся ситуация самый мощный козырь остается в руках американского лидера Дональда Трампа.
Последний пригрозил ввести вторичные санкции против России, если она не договорится с Украиной о мире в течение 50 дней — начиная с 14 июля 2025 года.
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