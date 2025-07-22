У Трампа есть самый мощный козырь против России
Категория
Экономика
Дата публикации

У Трампа есть самый мощный козырь против России

Трамп
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Источник:  Reuters

По убеждению аналитика Рона Буссо, последний пакет санкций Евросоюза против России вряд ли станет мощным ударом по стране-агрессорке. Существует высокая вероятность того, что Кремль знает, как избежать серьезных последствий. Подкосить способность РФ продолжать войну может только президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Россия знает, как обойти новые ограничения со стороны Евросоюза.
  • Именно Трамп мжеот сократить доходы РФ, которые она использует для продолжения войны.

Финальный ход — за Трампом

Рон Буссо обращает внимание на то, что нефтеперерабатывающие предприятия в Китае, Индии и Турции увеличили импорт российского сырья, потому что оно стало дешевле.

Нельзя игнорировать тот факт, что это снижает эффективность санкций.

Наибольшие потери от нового запрета, скорее всего, понесет Индия, на которую в прошлом году пришлось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году на российскую нефть также приходилось 38% индийского импорта.

Что также важно понимать, новый запрет не охватывает страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это означает, что крупнейшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, например Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Вполне вероятно, что страна-агрессор РФ сможет смягчить последствия новых санкций.

В первую очередь речь может идти о расширении "теневого флота" или сокрытии происхождения нефти посредством перегрузки с судна на судно в океане.

В сложившейся ситуация самый мощный козырь остается в руках американского лидера Дональда Трампа.

Последний пригрозил ввести вторичные санкции против России, если она не договорится с Украиной о мире в течение 50 дней — начиная с 14 июля 2025 года.

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