"С ним лучше не шутить". Соратник Трампа обратился к Путину и Медведеву

Соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина и его приспешника Дмитрия Медведева. По словам американского политика, Дональд Трамп не тот человек, который будет это игнорировать и прощать.

Грэм предупредил, что Россия может все же доиграться

По словам американского сенатора, Дональд Трамп не настроен на конфликт, однако он будет действовать решительно, если иного выбора просто не останется.

К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите: он не Обама, не Байден и с ним лучше не шутить. Линдси Грэм Американский сенатор-республиканец

Что важно понимать, 1 августа Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах.

Это произошло после циничных угроз бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в адрес США.

По словам американского лидера, он был вынужден сделать это, чтобы защитить своих граждан.