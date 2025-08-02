"С ним лучше не шутить". Соратник Трампа обратился к Путину и Медведеву
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Политика
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"С ним лучше не шутить". Соратник Трампа обратился к Путину и Медведеву

Грэм предупредил, что Россия может все же доиграться
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Источник:  online.ua

Соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина и его приспешника Дмитрия Медведева. По словам американского политика, Дональд Трамп не тот человек, который будет это игнорировать и прощать.

Главные тезисы

  • Сенатор подчеркнул, что Трамп стремится к миру, однако его терпение исчерпывается.
  • Президент США объявил, что готов к ядерной войне с Россией.

Грэм предупредил, что Россия может все же доиграться

По словам американского сенатора, Дональд Трамп не настроен на конфликт, однако он будет действовать решительно, если иного выбора просто не останется.

К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите: он не Обама, не Байден и с ним лучше не шутить.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец

Что важно понимать, 1 августа Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах.

Это произошло после циничных угроз бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в адрес США.

По словам американского лидера, он был вынужден сделать это, чтобы защитить своих граждан.

Накануне Медведев опубликовал сообщение, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара — "Мёртвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

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