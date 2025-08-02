"С ним лучше не шутить". Соратник Трампа обратился к Путину и Медведеву

Соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина и его приспешника Дмитрия Медведева. По словам американского политика, Дональд Трамп не тот человек, который будет это игнорировать и прощать.
Главные тезисы
- Сенатор подчеркнул, что Трамп стремится к миру, однако его терпение исчерпывается.
- Президент США объявил, что готов к ядерной войне с Россией.
Грэм предупредил, что Россия может все же доиграться
По словам американского сенатора, Дональд Трамп не настроен на конфликт, однако он будет действовать решительно, если иного выбора просто не останется.
Что важно понимать, 1 августа Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах.
Это произошло после циничных угроз бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в адрес США.
По словам американского лидера, он был вынужден сделать это, чтобы защитить своих граждан.
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