В Сенате выступили против Трампа и проголосовали за масштабную помощь для Украины

Комитет по ассигнованиям Сената США поддержал проект бюджета оборонных расходов на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено 1 миллиард долларов поддержки для Украины. Таким образом, он отверг требование президента Дональда Трампа исключить это финансирование из бюджета.

Что известно о решении Комитета по ассигнованиям Сената США

Голосование за законопроект состоялось 31 июля: 26 голосов "за" и 3 "против".

После этого документ рассмотрит полный состав Сената.

С заявлением по этому поводу выступил глава фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Не только предыдущая администрация, но и эта недооценила уровень вызовов, с которыми мы сталкиваемся, — посетовал он. Поделиться

Что важно понимать, законопроект предполагает выделение 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности (BSI), значительная часть которых в итоге направляется на поддержку Украины в войне против российского вторжения.

Макконнелл также в очередной раз напомнил о том, что Штаты извлекают важные уроки из войны РФ против Украины:

Прекращение сотрудничества с Украиной подорвало бы усилия нашей армии по подготовке к современному полю боя, — подчеркнул он. Поделиться

Следует отметить, что Трамп может наложить вето на этот законопроект, даже если его согласуют в Сенате и Палате представителей.