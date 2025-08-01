В Сенате выступили против Трампа и проголосовали за масштабную помощь для Украины

Комитет по ассигнованиям Сената США поддержал проект бюджета оборонных расходов на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено 1 миллиард долларов поддержки для Украины. Таким образом, он отверг требование президента Дональда Трампа исключить это финансирование из бюджета.
Главные тезисы
- Утвержденный законопроект предполагает выделение средств на поддержку Украины в войне против России.
- Трамп может наложить вето, даже если документ согласуют в Сенате и Палате представителей.
Что известно о решении Комитета по ассигнованиям Сената США
Голосование за законопроект состоялось 31 июля: 26 голосов "за" и 3 "против".
После этого документ рассмотрит полный состав Сената.
С заявлением по этому поводу выступил глава фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.
Что важно понимать, законопроект предполагает выделение 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности (BSI), значительная часть которых в итоге направляется на поддержку Украины в войне против российского вторжения.
Макконнелл также в очередной раз напомнил о том, что Штаты извлекают важные уроки из войны РФ против Украины:
Следует отметить, что Трамп может наложить вето на этот законопроект, даже если его согласуют в Сенате и Палате представителей.
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