В Сенате выступили против Трампа и проголосовали за масштабную помощь для Украины
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Политика
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В Сенате выступили против Трампа и проголосовали за масштабную помощь для Украины

Что известно о решении Комитета по ассигнованиям Сената США
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Источник:  Reuters

Комитет по ассигнованиям Сената США поддержал проект бюджета оборонных расходов на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено 1 миллиард долларов поддержки для Украины. Таким образом, он отверг требование президента Дональда Трампа исключить это финансирование из бюджета.

Главные тезисы

  • Утвержденный законопроект предполагает выделение средств на поддержку Украины в войне против России.
  • Трамп может наложить вето, даже если документ согласуют в Сенате и Палате представителей.

Что известно о решении Комитета по ассигнованиям Сената США

Голосование за законопроект состоялось 31 июля: 26 голосов "за" и 3 "против".

После этого документ рассмотрит полный состав Сената.

С заявлением по этому поводу выступил глава фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Не только предыдущая администрация, но и эта недооценила уровень вызовов, с которыми мы сталкиваемся, — посетовал он.

Что важно понимать, законопроект предполагает выделение 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности (BSI), значительная часть которых в итоге направляется на поддержку Украины в войне против российского вторжения.

Макконнелл также в очередной раз напомнил о том, что Штаты извлекают важные уроки из войны РФ против Украины:

Прекращение сотрудничества с Украиной подорвало бы усилия нашей армии по подготовке к современному полю боя, — подчеркнул он.

Следует отметить, что Трамп может наложить вето на этот законопроект, даже если его согласуют в Сенате и Палате представителей.

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