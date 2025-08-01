У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
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У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України

У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України
Джерело:  Reuters

Комітет з асигнувань Сенату США підтримав проєкт бюджету оборонних витрат на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено 1 мільярд доларів підтримки для України. Таким чином він відкинув вимогу президента Дональда Трампа виключити це фінансування з бюджету.

Головні тези:

  • Затверджений законопроєкт передбачає виділення коштів на підтримку України у війні проти Росії.
  • Трамп може накласти вето, навіть якщо документ погодять у Сенаті та Палаті представників. 

Що відомо про рішення Комітету з асигнувань Сенату США

Голосування за законопроєкт відбулося 31 липня: 26 голосів "за" та 3 "проти".

Після цього документ розгляне повний склад Сенату.

З заявою з цього приводу виступив очільник фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Не лише попередня адміністрація, а й ця недооцінили рівень викликів, з якими ми стикаємося, — поскаржився він.

Що важливо розуміти, законопроєкт передбачає виділення 800 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 мільйонів на Балтійську безпекову ініціативу (BSI), значна частина яких у підсумку спрямовується на підтримку України у війні проти російського вторгнення".

Макконнелл також вкотре нагадав про те, що Штати отримують важливі уроки з війни в Україні:

Припинення співпраці з Україною підірвало б зусилля нашої армії з підготовки до сучасного поля бою, — наголосив він.

Варто зазначити, що Трамп може накласти вето на цей законопроєкт, навіть якщо його погодять у Сенаті та Палаті представників.

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