У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України

Комітет з асигнувань Сенату США підтримав проєкт бюджету оборонних витрат на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено 1 мільярд доларів підтримки для України. Таким чином він відкинув вимогу президента Дональда Трампа виключити це фінансування з бюджету.

Що відомо про рішення Комітету з асигнувань Сенату США

Голосування за законопроєкт відбулося 31 липня: 26 голосів "за" та 3 "проти".

Після цього документ розгляне повний склад Сенату.

З заявою з цього приводу виступив очільник фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Не лише попередня адміністрація, а й ця недооцінили рівень викликів, з якими ми стикаємося, — поскаржився він. Поширити

Що важливо розуміти, законопроєкт передбачає виділення 800 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 мільйонів на Балтійську безпекову ініціативу (BSI), значна частина яких у підсумку спрямовується на підтримку України у війні проти російського вторгнення".

Макконнелл також вкотре нагадав про те, що Штати отримують важливі уроки з війни в Україні:

Припинення співпраці з Україною підірвало б зусилля нашої армії з підготовки до сучасного поля бою, — наголосив він. Поширити

Варто зазначити, що Трамп може накласти вето на цей законопроєкт, навіть якщо його погодять у Сенаті та Палаті представників.