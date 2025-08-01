У Сенаті виступили проти Трампа й проголосували за масштабну допомогу для України

Комітет з асигнувань Сенату США підтримав проєкт бюджету оборонних витрат на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено 1 мільярд доларів підтримки для України. Таким чином він відкинув вимогу президента Дональда Трампа виключити це фінансування з бюджету.
Головні тези:
- Затверджений законопроєкт передбачає виділення коштів на підтримку України у війні проти Росії.
- Трамп може накласти вето, навіть якщо документ погодять у Сенаті та Палаті представників.
Що відомо про рішення Комітету з асигнувань Сенату США
Голосування за законопроєкт відбулося 31 липня: 26 голосів "за" та 3 "проти".
Після цього документ розгляне повний склад Сенату.
З заявою з цього приводу виступив очільник фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.
Що важливо розуміти, законопроєкт передбачає виділення 800 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 мільйонів на Балтійську безпекову ініціативу (BSI), значна частина яких у підсумку спрямовується на підтримку України у війні проти російського вторгнення".
Макконнелл також вкотре нагадав про те, що Штати отримують важливі уроки з війни в Україні:
Варто зазначити, що Трамп може накласти вето на цей законопроєкт, навіть якщо його погодять у Сенаті та Палаті представників.
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