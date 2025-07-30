Трамп попередив про можливий провал у стримуванні Путіна

28 липня американський лідер Дональд Трамп пообіцяв за 10-12 днів ввести вторинні санкції проти Росії, якщо вона не зупинить війну проти України. Однак нещодавно він визнав, що цей санкційний удар може й не вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Трамп не відмовився від своїх планів, однак припустив, що вони можуть не спрацювати.
- Кремль уже відкинув ультиматум Трампа та заявив, що не боїться санкцій.
Трамп визнав, що може не впоратися з Путіним
Очільник Білого дому має сумніви в тому, що його санкційний удар по Росії та її союзникам дійсно зможе змінити ситуацію та допоможе Україні вистояти.
Видання The New York Times звертає увагу на те, що розчарування Трампа Путіним дійсно зростає.
Однак головна проблема полягає в тому, як далеко американський лідер готовий зайти, щоб продемонструвати Кремлю усю свою лють.
З заявою з цього приводу виступив Метт Дасс, виконавчий віце-президент Центру міжнародної політики.
На переконання журналістів, малоймовірно, що вимоги президента США та його санкції зупинять російського диктатора.
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