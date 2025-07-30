Трамп попередив про можливий провал у стримуванні Путіна

28 липня американський лідер Дональд Трамп пообіцяв за 10-12 днів ввести вторинні санкції проти Росії, якщо вона не зупинить війну проти України. Однак нещодавно він визнав, що цей санкційний удар може й не вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп визнав, що може не впоратися з Путіним

Очільник Білого дому має сумніви в тому, що його санкційний удар по Росії та її союзникам дійсно зможе змінити ситуацію та допоможе Україні вистояти.

Не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він (Путін — ред.), очевидно, хоче продовжувати війну… Але ми введемо мита і все таке. Це може вплинути на них, а може й ні. Дональд Трамп Президент США

Видання The New York Times звертає увагу на те, що розчарування Трампа Путіним дійсно зростає.

Однак головна проблема полягає в тому, як далеко американський лідер готовий зайти, щоб продемонструвати Кремлю усю свою лють.

З заявою з цього приводу виступив Метт Дасс, виконавчий віце-президент Центру міжнародної політики.

Трамп, схоже, усвідомлює те, що багато хто з нас спостерігав із самого початку, — що проблема не в Зеленському, проблема не в Україні. Проблема в Путіні, — наголосив експерт. Поширити

На переконання журналістів, малоймовірно, що вимоги президента США та його санкції зупинять російського диктатора.