Зеленський ударив санкціями по "тіньовому флоту" Росії

Український лідер Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження санкцій проти суден, які транспортують, зокрема, російську нафту та нафтопродукти.

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У новому законі йдеться про запровадження санкцій проти морських та повітряних суден, які транспортують нафту і нафтопродукти, а також перевозять зброю та військових.

Окрім того, наголошується, що документ вносить зміни до Закону України "Про санкції" щодо застосування санкцій до суден та повітряних суден, діяльність яких створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Таким чином Володимир Зеленський наказав Службі безпеки України та розвідці оперативно встановлювати факти використання таких суден.

Також вказано, що до Державного реєстру санкцій повинні вноситися дані про всіх суб’єктів, а також судна і повітряні судна, щодо яких застосовано санкції.

До слова, нещодавно стало відомо, що українська влада ввела санкції проти китайських компаній, чиї компоненти знайшли у "шахедах".

Під новий потужний удар потрапили "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."