Чи готовий Трамп ввести потужні санкції проти Росії — прогноз експертів

На переконання експертів Reuters, наразі вкрай малоймовірно, що американський лідер Дональд Трамп запровадить 100-відсоткові мита проти країн, які купують російську нафту. Річ у тім, що раніше президент США вкрай рідко реалізовував свої обіцянки та погрози.
Головні тези:
- Обіцянки Трампа більше не мають ваги на світовій арені.
- Союзники Росії можуть сприймати погрози президента США як позерство.
Чого далі очікувати від Трампа
Як зазначають фахівці, запровадження 100-відсоткових мит проти союзників Кремля може посилити інфляційний тиск.
Вони також звертають увагу на те, що американський лідер уже погрожував аналогічними заходами проти країн, які купують нафту у Венесуели, однак не ввів їх.
З заявою з цього приводу виступив директор з питань геополітичних ризиків у консалтинговій компанії Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.
Окрім того, наголошується, що запровадження 100-відсоткових мит на російську нафту може призвести до того, що з ринку буде вилучено понад 4,5 млн барелів на день.
Також Штати ризикують розірвати торговельні зв'язки з іншими країнами і викликати різкий стрибок цін на нафту, що може стати потужним ударом по світовій економіці.
Іноземні аналітики і трейдери не вірять в те, що Трамп наважиться на це рішення.
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