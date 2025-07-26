Чи готовий Трамп ввести потужні санкції проти Росії — прогноз експертів

На переконання експертів Reuters, наразі вкрай малоймовірно, що американський лідер Дональд Трамп запровадить 100-відсоткові мита проти країн, які купують російську нафту. Річ у тім, що раніше президент США вкрай рідко реалізовував свої обіцянки та погрози.

Чого далі очікувати від Трампа

Як зазначають фахівці, запровадження 100-відсоткових мит проти союзників Кремля може посилити інфляційний тиск.

Вони також звертають увагу на те, що американський лідер уже погрожував аналогічними заходами проти країн, які купують нафту у Венесуели, однак не ввів їх.

З заявою з цього приводу виступив директор з питань геополітичних ризиків у консалтинговій компанії Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

Ми вважаємо, що вторинні мита можуть виявитися занадто грубим інструментом щодо Росії, — пояснив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що запровадження 100-відсоткових мит на російську нафту може призвести до того, що з ринку буде вилучено понад 4,5 млн барелів на день.

Також Штати ризикують розірвати торговельні зв'язки з іншими країнами і викликати різкий стрибок цін на нафту, що може стати потужним ударом по світовій економіці.

Введення 100-відсоткових мит проти покупців російської нафти може скоротити глобальну пропозицію і підвищити ціни, — заявив старший науковий співробітник і керівник програми з енергетики та геополітики в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Клей Сігл. Поширити

Іноземні аналітики і трейдери не вірять в те, що Трамп наважиться на це рішення.