Один таємний дзвінок змусив Трампа відновити допомогу Україні — інсайдери

Згідно з даними іноземних журналістів, одразу багато факторів змусили американського лідера Дональда Трампа здійснити драматичний розворот у бік України: і канцлер ФРН Фрідріх Мерц, і перша леді США Меланія, і неповага з боку російського диктатора Володимира Путіна. Видання The Telegraph дізналося, що був ще один важливий фактор.
Головні тези:
- Трамп не знав, що Пентагон самовільно заблокував військову допомогу для ЗСУ.
- Кіт Келлог посприяв тому, щоб президент США змінив своє ставлення до України.
Хто таємно вплинув на рішення Трампа щодо України
Згідно з даними журналістів, 4 липня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський зателефонував посланцю президента США Кіту Келлогу.
Глава МЗС поскаржився, що вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві.
Як стверджують інсайдери, саме ця подія була поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.
Після таємного телефонного дзвінка генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів.
Прохання посланця було почуте, й очільник Білого дому особисто віддав наказ Міноборони США розблокувати заморожені системи Patriot.
Окрім того, Трамп провів розмову з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.
Що важливо розуміти, саме він без погодження з адміністрацією президента США вкотре заблокував військову допомогу для України.
Це неочікуване рішення спровокувало шквал критики з боку команди Трампа. Обурився навіть шеф американської дипломатії Марко Рубіо.
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