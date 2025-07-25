Один таємний дзвінок змусив Трампа відновити допомогу Україні — інсайдери

Згідно з даними іноземних журналістів, одразу багато факторів змусили американського лідера Дональда Трампа здійснити драматичний розворот у бік України: і канцлер ФРН Фрідріх Мерц, і перша леді США Меланія, і неповага з боку російського диктатора Володимира Путіна. Видання The Telegraph дізналося, що був ще один важливий фактор.

Хто таємно вплинув на рішення Трампа щодо України

Згідно з даними журналістів, 4 липня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський зателефонував посланцю президента США Кіту Келлогу.

Глава МЗС поскаржився, що вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві.

Як стверджують інсайдери, саме ця подія була поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.

Після таємного телефонного дзвінка генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів.

Прохання посланця було почуте, й очільник Білого дому особисто віддав наказ Міноборони США розблокувати заморожені системи Patriot.

Окрім того, Трамп провів розмову з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Що важливо розуміти, саме він без погодження з адміністрацією президента США вкотре заблокував військову допомогу для України.

Це неочікуване рішення спровокувало шквал критики з боку команди Трампа. Обурився навіть шеф американської дипломатії Марко Рубіо.