Согласно данным иностранных журналистов, сразу многие факторы заставили американского лидера Дональда Трампа совершить драматический разворот в сторону Украины: и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и первая леди США Мелания, и неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph узнало, что был еще один немаловажный фактор.

Кто тайно повлиял на решение Трампа касательно Украины

Согласно данным журналистов, 4 июля шеф польской дипломатии Радослав Сикорский позвонил посланнику президента США Киту Келлогу.

Глава МИД посетовал, что ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве.

Как утверждают инсайдеры, именно это событие было поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.

После тайного телефонного звонка генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов.

Просьба посланника была услышана, и глава Белого дома лично отдал приказ Минобороны США разблокировать замороженные системы Patriot.

Кроме того, Трамп провел разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Что важно понимать, именно он без согласования с администрацией президента США снова заблокировал военную помощь для Украины.

Это неожиданное решение спровоцировало шквал критики со стороны команды Трампа.