Один тайный звонок заставил Трампа возобновить помощь Украине — инсайдеры
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Политика
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Один тайный звонок заставил Трампа возобновить помощь Украине — инсайдеры

Кто тайно повлиял на решение Трампа касательно Украины
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Источник:  The Telegraph

Согласно данным иностранных журналистов, сразу многие факторы заставили американского лидера Дональда Трампа совершить драматический разворот в сторону Украины: и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и первая леди США Мелания, и неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph узнало, что был еще один немаловажный фактор.

Главные тезисы

  • Трамп не знал, что Пентагон самовольно заблокировал военную помощь для ВСУ.
  • Кит Келлог посодействовал тому, чтобы президент США изменил свое отношение к Украине.

Кто тайно повлиял на решение Трампа касательно Украины

Согласно данным журналистов, 4 июля шеф польской дипломатии Радослав Сикорский позвонил посланнику президента США Киту Келлогу.

Глава МИД посетовал, что ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве.

Как утверждают инсайдеры, именно это событие было поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.

После тайного телефонного звонка генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов.

Просьба посланника была услышана, и глава Белого дома лично отдал приказ Минобороны США разблокировать замороженные системы Patriot.

Кроме того, Трамп провел разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Что важно понимать, именно он без согласования с администрацией президента США снова заблокировал военную помощь для Украины.

Это неожиданное решение спровоцировало шквал критики со стороны команды Трампа.

В разговоре с президентом Владимиром Зеленским Трамп пообещал оказать Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны. Этот сигнал стал переломным — в Вашингтоне он был расценен как признание необходимости усиления роли США в войне для достижения мирного соглашения.

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