Согласно данным иностранных журналистов, сразу многие факторы заставили американского лидера Дональда Трампа совершить драматический разворот в сторону Украины: и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и первая леди США Мелания, и неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph узнало, что был еще один немаловажный фактор.
Главные тезисы
- Трамп не знал, что Пентагон самовольно заблокировал военную помощь для ВСУ.
- Кит Келлог посодействовал тому, чтобы президент США изменил свое отношение к Украине.
Кто тайно повлиял на решение Трампа касательно Украины
Согласно данным журналистов, 4 июля шеф польской дипломатии Радослав Сикорский позвонил посланнику президента США Киту Келлогу.
Глава МИД посетовал, что ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве.
Как утверждают инсайдеры, именно это событие было поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.
После тайного телефонного звонка генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов.
Просьба посланника была услышана, и глава Белого дома лично отдал приказ Минобороны США разблокировать замороженные системы Patriot.
Кроме того, Трамп провел разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Что важно понимать, именно он без согласования с администрацией президента США снова заблокировал военную помощь для Украины.
Это неожиданное решение спровоцировало шквал критики со стороны команды Трампа.
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