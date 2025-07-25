США и Израиль жестко раскритиковали Макрона за намерение признать Палестинское государство

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил намерение признать государство Палестина. Однако эта идея не понравилась США и Израилю. С жесткими заявлениями на этот счет сразу выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Главные тезисы
- Торжественное объявление о признании Францией Палестинского государства должно состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
- Рубио и Нетаньяху требуют у Макрона отказаться от этой идеи.
США и Израиль не поддержали намерение Макрона
Он также ясно дал понять, что официальное и торжественное объявление об этом состоится в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.
Глава Госдепа США Марко Рубио сразу резко отреагировал на идею Макрона признать Палестинское государство:
Также о своем возмущении решением Макрона заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
По убеждению последнего, признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усугубит экзистенциальную угрозу для его страны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-