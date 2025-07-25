США и Израиль жестко раскритиковали Макрона за намерение признать Палестинское государство

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил намерение признать государство Палестина. Однако эта идея не понравилась США и Израилю. С жесткими заявлениями на этот счет сразу выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

США и Израиль не поддержали намерение Макрона

Верная своей исторической преданности справедливому и продолжительному миру на Ближнем Востоке, я принял решение: Франция признает Государство Палестина. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Он также ясно дал понять, что официальное и торжественное объявление об этом состоится в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Глава Госдепа США Марко Рубио сразу резко отреагировал на идею Макрона признать Палестинское государство:

США решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь подыгрывает пропаганде ХАМАС и отдаляет мир. Это пощечина в лицо жертвам событий 7 октября, — написал глава американской дипломатии. Поделиться

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025

Также о своем возмущении решением Макрона заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

По убеждению последнего, признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усугубит экзистенциальную угрозу для его страны.