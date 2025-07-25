США и Израиль жестко раскритиковали Макрона за намерение признать Палестинское государство
Категория
Мир
Дата публикации

США и Израиль жестко раскритиковали Макрона за намерение признать Палестинское государство

Макрон
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Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил намерение признать государство Палестина. Однако эта идея не понравилась США и Израилю. С жесткими заявлениями на этот счет сразу выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Главные тезисы

  • Торжественное объявление о признании Францией Палестинского государства должно состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Рубио и Нетаньяху требуют у Макрона отказаться от этой идеи.

США и Израиль не поддержали намерение Макрона

Верная своей исторической преданности справедливому и продолжительному миру на Ближнем Востоке, я принял решение: Франция признает Государство Палестина.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Он также ясно дал понять, что официальное и торжественное объявление об этом состоится в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Глава Госдепа США Марко Рубио сразу резко отреагировал на идею Макрона признать Палестинское государство:

США решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь подыгрывает пропаганде ХАМАС и отдаляет мир. Это пощечина в лицо жертвам событий 7 октября, — написал глава американской дипломатии.

Также о своем возмущении решением Макрона заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

По убеждению последнего, признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усугубит экзистенциальную угрозу для его страны.

Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем — они хотят государство вместо Израиля, — посетовал Нетаньяху.

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