США й Ізраїль жорстко розкритикували Макрона за намір визнати Палестинську державу
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США й Ізраїль жорстко розкритикували Макрона за намір визнати Палестинську державу

Макрон
Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив намір визнати державу Палестина. Однак ця ідея не сподобалася США та Ізраїлю. З жорсткими заявами з цього приводу одразу виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Головні тези:

  • Урочисте оголошення про визнання Францією Палестинської держави має відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
  • Рубіо та Нетаньягу вимагають у Макрона відмовитися від цієї ідеї.

США й Ізраїль не підтримали намір Макрона

Вірна своїй історичній відданості справедливому і тривалому миру на Близькому Сході, я ухвалив рішення: Франція визнає Державу Палестина.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Він також чітко дав зрозуміти, що офіційне і урочисте оголошення про це відбудеться у вересні під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо одразу вкрай різко відреагував на ідею Макрона визнати Палестинську державу:

США рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня, — написав глава американської дипломатії.

Також про своє обурення рішенням Макрона заявив прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

На переконання останнього, визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для його країни.

Палестинська держава за цих умов буде плацдармом для знищення Ізраїлю, а не мирним сусідом. Давайте казати прямо: палестинці хочуть не державу, що буде існувати поруч з Ізраїлем — вони хочуть державу замість Ізраїлю, — поскаржився Нетаньягу.

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