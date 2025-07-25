США й Ізраїль жорстко розкритикували Макрона за намір визнати Палестинську державу

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив намір визнати державу Палестина. Однак ця ідея не сподобалася США та Ізраїлю. З жорсткими заявами з цього приводу одразу виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Головні тези:
- Урочисте оголошення про визнання Францією Палестинської держави має відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
- Рубіо та Нетаньягу вимагають у Макрона відмовитися від цієї ідеї.
США й Ізраїль не підтримали намір Макрона
Він також чітко дав зрозуміти, що офіційне і урочисте оголошення про це відбудеться у вересні під час засідання Генеральної асамблеї ООН.
Очільник Держдепу США Марко Рубіо одразу вкрай різко відреагував на ідею Макрона визнати Палестинську державу:
Також про своє обурення рішенням Макрона заявив прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
На переконання останнього, визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для його країни.
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