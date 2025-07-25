США й Ізраїль жорстко розкритикували Макрона за намір визнати Палестинську державу

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив намір визнати державу Палестина. Однак ця ідея не сподобалася США та Ізраїлю. З жорсткими заявами з цього приводу одразу виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

США й Ізраїль не підтримали намір Макрона

Вірна своїй історичній відданості справедливому і тривалому миру на Близькому Сході, я ухвалив рішення: Франція визнає Державу Палестина. Емманюель Макрон Президент Франції

Він також чітко дав зрозуміти, що офіційне і урочисте оголошення про це відбудеться у вересні під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо одразу вкрай різко відреагував на ідею Макрона визнати Палестинську державу:

США рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді ХАМАС і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня, — написав глава американської дипломатії. Поширити

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025

Також про своє обурення рішенням Макрона заявив прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

На переконання останнього, визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для його країни.