Операція "Висхідний лев". Ізраїль заявив про ураження понад 900 цілей на території Ірану

Ізраїльські військові заявляють, що під час операції "Висхідний лев" вони вразили понад 900 цілей на території Ірану.

Ізраїль уразив понад 900 цілей на території Ірану

Ізраїльські військові стверджують, що в результаті операції було вбито 11 іранських вчених-ядерників і 30 високопоставлених співробітників служб безпеки, включаючи трьох вищих командирів.

Серед них, зокрема, підтверджено загибель глави КВІР та співробітників військово-повітряних сил Корпусу.

Всього в ході операції було знищено понад 900 цілей, у тому числі 200 ракетних пускових установок, що, за даними ЦАХАЛ, становить половину всіх пускових установок Ірану.

У результаті ударів також було знищено авіаційні та ракетні виробничі об'єкти, "що дозволило запобігти виробництву тисяч додаткових ракет", йдеться у заяві ЦАХАЛ. Поширити

26 червня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в інтерв'ю Channel 13 заявив, що під час операції "Висхідний лев" не було можливості вбити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, але додав, що Ізраїль "усунув би його", якби така можливість з'явилася.

Якби він був у полі нашого зору, ми б його усунули.

Він додав, що Ізраїль "довго шукав" Хаменеї, але не зміг його знайти, коли той сховався у бункері:

Хаменеї це розумів, пішов глибоко під землю, перервав контакт з командирами... тому в кінцевому підсумку це було нереально. Поширити

Кац також повідомив, що Ізраїль не знав місцезнаходження всього збагаченого урану Ірану. На запитання, чи Ізраїль просив у США дозволу на ліквідацію Хаменеї, Кац відповів:

Нам не потрібен дозвіл на такі речі.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.