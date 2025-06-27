Операція "Висхідний лев". Ізраїль заявив про ураження понад 900 цілей на території Ірану

Ізраїльські військові заявляють, що під час операції "Висхідний лев" вони вразили понад 900 цілей на території Ірану.
Головні тези:
- Під час операції “Висхідний лев” Ізраїль вразив понад 900 цілей на території Ірану.
- Серед убитих в результаті операції було 11 іранських вчених-ядерників та 30 високопоставлених співробітників безпеки.
- ЦАХАЛ повідомив про знищення 200 ракетних пускових установок Ірану, що становить половину їхнього загального числа.
Ізраїль уразив понад 900 цілей на території Ірану
Ізраїльські військові стверджують, що в результаті операції було вбито 11 іранських вчених-ядерників і 30 високопоставлених співробітників служб безпеки, включаючи трьох вищих командирів.
Серед них, зокрема, підтверджено загибель глави КВІР та співробітників військово-повітряних сил Корпусу.
Всього в ході операції було знищено понад 900 цілей, у тому числі 200 ракетних пускових установок, що, за даними ЦАХАЛ, становить половину всіх пускових установок Ірану.
26 червня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в інтерв'ю Channel 13 заявив, що під час операції "Висхідний лев" не було можливості вбити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, але додав, що Ізраїль "усунув би його", якби така можливість з'явилася.
Якби він був у полі нашого зору, ми б його усунули.
Він додав, що Ізраїль "довго шукав" Хаменеї, але не зміг його знайти, коли той сховався у бункері:
Кац також повідомив, що Ізраїль не знав місцезнаходження всього збагаченого урану Ірану. На запитання, чи Ізраїль просив у США дозволу на ліквідацію Хаменеї, Кац відповів:
Нам не потрібен дозвіл на такі речі.
Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
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