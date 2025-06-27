Операция "Восходящий лев". Израиль заявил о поражении более 900 целей на территории Ирана

Израильские военные заявляют, что во время операции "Восходящий лев" они поразили более 900 целей на территории Ирана.

Израиль поразил более 900 целей на территории Ирана

Израильские военные утверждают, что в результате операции были убиты 11 иранских ученых-ядерщиков и 30 высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая трех высших командиров.

Среди них, в частности, подтверждена гибель главы КСИР и сотрудников военно-воздушных сил Корпуса.

Всего в ходе операции было уничтожено более 900 целей, в том числе 200 ракетных пусковых установок, что по данным ЦАХАЛ составляет половину всех пусковых установок Ирана.

В результате ударов также были уничтожены авиационные и ракетные производственные объекты, "что позволило предотвратить производство тысяч дополнительных ракет", говорится в заявлении ЦАХАЛ. Поделиться

26 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью Channel 13 заявил, что во время операции "Восходящий лев" не было возможности убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, но добавил, что Израиль "устранил бы его", если бы такая возможность появилась.

Будь он в поле нашего зрения, мы бы его устранили.

Он добавил, что Израиль "долго искал" Хаменеи, но не смог его найти, когда тот скрылся в бункере:

Хаменеи это понимал, ушел глубоко под землю, прервал контакт с командирами... поэтому, в конечном счете, это было нереально. Поделиться

Кац также сообщил, что Израиль не знал местонахождение всего обогащенного урана Ирана. На вопрос, просил ли Израиль у США разрешения на ликвидацию Хаменеи, Кац ответил:

Нам не нужно разрешение на такие вещи.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что президент США Дональд Трамп ветировал план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.