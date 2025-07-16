Ізраїль атакував Генштаб Сирії — відео

У Дамаску кілька годин тому пролунав потужний вибух, відповідальність за який взяла Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїль завдав авіаудару по Генштабу Сирії

У столиці Сирії Дамаску пролунав потужний вибух невідомого походження. Інформацію про вибух підтвердив репортер AFP у Дамаску.

Після цього вибуху Армія оборони Ізраїлю взяла на себе відповідальність за нього, повідомивши про удар по вхідних воротах Генерального штабу Сирії.

Армія оборони Ізраїлю нещодавно обстріляла вхідні ворота Генерального штабу сирійського режиму в Дамаску, — зазначили в ЦАХАЛ.

Там додали, що стежать за “розвитком подій та діяльністю, спрямованою проти цивільного населення друзького походження на півдні Сирії”, та готові до розвитку різних сценаріїв.

Також ізраїльські військові повідомили, що відправили додаткові підрозділи до кордону між Ізраїлем та Сирією.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Ізраїль продовжуватиме атаки, допоки сирійські урядові війська не вийдуть із Сувейди. Поширити

Друзи — арабська община, яка налічує близько мільйона осіб і проживає переважно в Сирії, Лівані та Ізраїлі. На півдні Сирії друзи становлять більшість у провінції Сувейда. Сувейда знаходиться на території Сирії, яку Ізраїль в односторонньому порядку оголосив демілітаризованою зоною.