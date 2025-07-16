Израиль атаковал Генштаб Сирии — видео

В Дамаске несколько часов назад прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Главные тезисы
- Израильская армия взяла на себя ответственность за авиаудар по входным воротам Генерального штаба Сирии в Дамаске.
- Израиль готов к различным сценариям развития событий на юге Сирии и деятельности против гражданского населения.
- Министр обороны Израиля заявил о продолжении атак с целью вывода сирийских войск из провинции Сувейда.
Израиль нанес авиаудар по Генштабу Сирии
В столице Сирии Дамаске раздался мощный взрыв неизвестного происхождения. Информацию о взрыве подтвердил репортер AFP в Дамаске.
После этого взрыва Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за него, сообщив об ударе по входным воротам Генерального штаба Сирии.
Армия обороны Израиля недавно обстреляла входные ворота Генерального штаба сирийского режима в Дамаске, отметили в ЦАХАЛ.
Там добавили, что следят за "развитием событий и деятельностью, направленной против гражданского населения древнего происхождения на юге Сирии", и готовы к развитию разных сценариев.
Также израильские военные сообщили, что отправили дополнительные подразделения на границу между Израилем и Сирией.
Друзья — арабская община, которая насчитывает около миллиона человек и проживает преимущественно в Сирии, Ливане и Израиле. На юге Сирии друзья составляют большинство в провинции Сувейд. Сувейд находится на территории Сирии, которую Израиль в одностороннем порядке объявил демилитаризованной зоной.
Правительство Сирии не соглашается с созданием демилитаризованной зоны и вместе с международным сообществом неоднократно призывало Израиль прекратить военные действия, нарушающие ее суверенитет.
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