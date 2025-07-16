Израиль атаковал Генштаб Сирии — видео

В Дамаске несколько часов назад прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль нанес авиаудар по Генштабу Сирии

В столице Сирии Дамаске раздался мощный взрыв неизвестного происхождения. Информацию о взрыве подтвердил репортер AFP в Дамаске.

После этого взрыва Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за него, сообщив об ударе по входным воротам Генерального штаба Сирии.

Армия обороны Израиля недавно обстреляла входные ворота Генерального штаба сирийского режима в Дамаске, отметили в ЦАХАЛ.

Там добавили, что следят за "развитием событий и деятельностью, направленной против гражданского населения древнего происхождения на юге Сирии", и готовы к развитию разных сценариев.

Также израильские военные сообщили, что отправили дополнительные подразделения на границу между Израилем и Сирией.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль будет продолжать атаки, пока сирийские правительственные войска не выйдут из Сувейды. Поделиться

Друзья — арабская община, которая насчитывает около миллиона человек и проживает преимущественно в Сирии, Ливане и Израиле. На юге Сирии друзья составляют большинство в провинции Сувейд. Сувейд находится на территории Сирии, которую Израиль в одностороннем порядке объявил демилитаризованной зоной.