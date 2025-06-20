Израиль уничтожил ракетные установки и склады оружия "Хезболлы" в Ливане
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль уничтожил ракетные установки и склады оружия "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ
Ливан
Читати українською

Израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

Главные тезисы

  • Израильские войска нанесли удары по объектам Хезболлы на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
  • Армия обороны Израиля реагирует на попытки Хезболлы возобновить свою деятельность на объектах, что нарушает соглашения между странами.

Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по оружейным составам в районе южного Ливана.

Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах, — заметил ЦАХАЛ.

Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболла" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Армия обороны Израиля будет продолжать операции с целью устранения любой угрозы государству Израиль.

Следует отметить, что осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, совершая ракетные и дроновые атаки с севера.

В ответ в сентябре 2024 года Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насралл. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Хезболла" атаковала дом лидера Израиля
Биньямин Нетаньяху
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль ликвидировал в Ливане командующего ракетными силами террористов "Хезболла"
взрыв

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?