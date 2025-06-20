Израиль уничтожил ракетные установки и склады оружия "Хезболлы" в Ливане

Израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по оружейным составам в районе южного Ливана.

Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах, — заметил ЦАХАЛ.

Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболла" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Армия обороны Израиля будет продолжать операции с целью устранения любой угрозы государству Израиль. Поделиться

Следует отметить, что осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, совершая ракетные и дроновые атаки с севера.

В ответ в сентябре 2024 года Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насралл. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня.