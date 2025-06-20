Израиль уничтожил ракетные установки и склады оружия "Хезболлы" в Ливане

Израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
Главные тезисы
- Израильские войска нанесли удары по объектам Хезболлы на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
- Армия обороны Израиля реагирует на попытки Хезболлы возобновить свою деятельность на объектах, что нарушает соглашения между странами.
Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по оружейным составам в районе южного Ливана.
Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах, — заметил ЦАХАЛ.
Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболла" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
Следует отметить, что осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, совершая ракетные и дроновые атаки с севера.
В ответ в сентябре 2024 года Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.
В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насралл. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня.
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