Ізраїль знищив ракетні установки та склади зброї "Хезболли" у Лівані

Ізраїльські війська завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.

Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах “Хезболли” у Лівані

Армія оборони Ізраїля розповіла, що нещодавно вона завдала удару по військових об'єктах "Хезболли", де зберігалися ракетні та ракетно-реактивні установки, а також по складах зброї в районі південного Лівану.

Терористична організація "Хезболла" намагається відновити свою діяльність на цих об'єктах, — зауважив ЦАХАЛ.

Військові Ізраїля також зазначили, що наявність зброї та діяльність "Хезболли" є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.

Армія оборони Ізраїля продовжуватиме операції з метою усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль. Поширити

Варто зазначити, що восени 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль, ліванське угруповання "Хезболла" приєдналося до конфлікту, здійснюючи ракетні та дронові атаки з півночі.

У відповідь, у вересні 2024 року, Ізраїль розпочав наземну операцію проти бойовиків на південному кордоні Лівану, намагаючись знищити їхню військову інфраструктуру.

Внаслідок операції було ліквідовано ключових командирів "Хезболли", зокрема й давнього лідера Хасана Насраллу. Згодом сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню.