Ізраїль шокував Трампа новими бомбардуваннями

У Білому домі відверто зізналися, що американський лідер Дональд Трамп був "заскочений зненацька" бомбардуванням Сирії Ізраїлем. Президента США ніхто не попередив, що буде відбуватися щось подібне.
Головні тези:
- Трамп має добрі стосунки з прем'єр-міністром Ізраїлю, однак бомбардування Сирії стали для нього шоком.
- Станом на 19 липня внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.
Ізраїль публічно підставив Трампа
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, американський лідер "має хороші робочі стосунки з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і підтримує з ним постійний зв'язок".
Попри це, вона визнала, що удари по Сирії "заскочили його зненацька".
Як уже згадувалося раніше, 15 липня Ізраїль вдарив по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням та озброєними бедуїнськими племенами.
Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що станом 19 липня внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.
На цьому тлі Спеціальний представник США Том Барак публічно закликав ізраїльських колег із проханням утриматися від подальших дій, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню.
Американський високопосадовець стверджує, що офіційний Тель-Авів погодився.
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