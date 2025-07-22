Ізраїль шокував Трампа новими бомбардуваннями

У Білому домі відверто зізналися, що американський лідер Дональд Трамп був "заскочений зненацька" бомбардуванням Сирії Ізраїлем. Президента США ніхто не попередив, що буде відбуватися щось подібне.

Ізраїль публічно підставив Трампа

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, американський лідер "має хороші робочі стосунки з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і підтримує з ним постійний зв'язок".

Попри це, вона визнала, що удари по Сирії "заскочили його зненацька".

Він був здивований бомбардуванням Сирії, а також бомбардуванням католицької церкви в Газі, — наголосила Керолайн Левітт. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 15 липня Ізраїль вдарив по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням та озброєними бедуїнськими племенами.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що станом 19 липня внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.

Ізраїль заявив, що колона перетнула демілітаризовану зону на півдні Сирії, на якій Ізраїль наполягає, та що сирійська армія бере участь в атаках на друзьку меншину, що Сирія заперечує. Поширити

На цьому тлі Спеціальний представник США Том Барак публічно закликав ізраїльських колег із проханням утриматися від подальших дій, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню.