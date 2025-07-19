Трамп загнав Путіна у глухий кут — що далі
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп загнав Путіна у глухий кут — що далі

Путін може спровокувати ще більше проблем для РФ
Джерело:  The Washington Post

Ультиматум, який американський лідер Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну 14 липня, вказує на те, що терпіння президента США все ж таки не безмежне. Якщо Кремль відкине вимогу Білого дому — наслідки для Росії будуть вкрай серйозними.

Головні тези:

  • Диктатор ігнорує той факт, що може остаточно зіпсувати відносини зі США. 
  • Росія також стрімко втрачає своїх союзників через непродумані дії Путіна.

Путін може спровокувати ще більше проблем для РФ

На переконання іноземних аналітиків, відмова Путіна від компромісу є серйозною стратегічною помилкою.

Йдеться про колосальні втрати міжнародного впливу, ринків для експорту енергоресурсів і глобальних союзників.

Російський диктатор не хоче зупиняти війну, оскільки досі не помстився Україні за те, що вона кинула виклик його режиму й не захотіла скоритися одразу.

З заявою з цього приводу виступив експерт з Росії Майкл Кіммадж.

Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, через які я думаю, що Путін просто не може відсторонитися від цієї війни.

Російський диктатор ігнорує той факт, що він вже втратив багатьох своїх союзників, зокрема Казахстан, Вірменію, Азербайджан та Сирію.

Ігноруючи вимоги Трампа, Путін знову загострює відносини зі США, які лише нещодавно почали покращуватися.

Багато в чому через застосування сили позиції Росії в Євразії, зокрема і в регіонах, де вона колись панувала, слабшають.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Швидко згасає". Трамп висміяв Росію, Китай і їхніх союзників
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рівень бідності в Україні стрімко зростає
Рівень бідності в Україні продовжує зростати
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії створюють винищувач для атак на Росію
Що наразі відомо про винищувач Tempest

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?