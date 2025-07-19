Трамп загнав Путіна у глухий кут — що далі

Ультиматум, який американський лідер Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну 14 липня, вказує на те, що терпіння президента США все ж таки не безмежне. Якщо Кремль відкине вимогу Білого дому — наслідки для Росії будуть вкрай серйозними.
Головні тези:
- Диктатор ігнорує той факт, що може остаточно зіпсувати відносини зі США.
- Росія також стрімко втрачає своїх союзників через непродумані дії Путіна.
Путін може спровокувати ще більше проблем для РФ
На переконання іноземних аналітиків, відмова Путіна від компромісу є серйозною стратегічною помилкою.
Російський диктатор не хоче зупиняти війну, оскільки досі не помстився Україні за те, що вона кинула виклик його режиму й не захотіла скоритися одразу.
З заявою з цього приводу виступив експерт з Росії Майкл Кіммадж.
Російський диктатор ігнорує той факт, що він вже втратив багатьох своїх союзників, зокрема Казахстан, Вірменію, Азербайджан та Сирію.
Ігноруючи вимоги Трампа, Путін знову загострює відносини зі США, які лише нещодавно почали покращуватися.
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