Ультиматум, который американский лидер Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину 14 июля, указывает на то, что терпение президента США все же не безгранично. Если Кремль отвергнет требование Белого дома, последствия для России будут крайне серьезными.
Главные тезисы
- Диктатор игнорирует тот факт, что он может окончательно испортить отношения с США.
- Россия также стремительно теряет своих союзников из-за непродуманных действий Путина.
Путин может спровоцировать еще больше проблем для РФ
По мнению иностранных аналитиков, отказ Путина от компромисса является серьезной стратегической ошибкой.
Российский диктатор не хочет останавливать войну, поскольку до сих пор не отомстил Украине за то, что она бросила вызов его режиму и не захотела покориться сразу.
С заявлением по этому поводу выступил эксперт по России Майкл Киммадж.
Российский диктатор игнорирует тот факт, что он уже потерял многих своих союзников, включая Казахстан, Армению, Азербайджан и Сирию.
Игнорируя требования Трампа, Путин снова портит отношения с США, которые только недавно начали улучшаться.
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